Гороскоп на 21 декабря для всех знаков: что ждет в День зимнего солнцестояния

В понедельник, 21 декабря, в День зимнего солнцестояния Близнецов будут одолевать приятные воспоминания, Весы решат имущественные вопросы, а Стрельцы могут получить награду.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозом на 21 декабря для всех знаков по картам Таро.

Овен

Вы заставляете очень активно работать голову, все время ставите перед собой какие-то нереальные задачи, и тут же удивляете себя и окружающих перевыполнением собственных планов. Словом, живете на полную мощность.

Телец

Не все сегодня зависит от ваших желаний, потому что другие тоже вносят свою лепту в общий беспорядок. То задерживают работу, то переносят встречи, то вообще все отменяют. А вам приходится постоянно ждать.

Близнецы

Вы будто бы в прошлое попадете – какие-то приятные воспоминания одолевают, на глаза попадают милые безделушки и старые фотографии, напоминающие вам о прошлом. И эта вся ностальгия побуждает вас впасть в детство и творить.

Рак

Отличное настроение гарантировано! Вы можете принять участие в каких-то событиях, соревнованиях, выставках, конференциях, где предвидится общение с позитивными людьми. И где обещает быть весело, но с элементами соревнования и конкуренции.

Лев

Хотя до Нового года еще 10 дней, но вы уже празднуете, причем на полную катушку – со столом, с песнями и танцами, развлечениями и подарками. Ну, по крайней мере, такая возможность у вас есть, а вот пойдете вы на это или нет – это ваше дело.

Дева

Производственные вопросы не дают скучать. И вы уже, как та свадебная лошадь – морда в цветах, зад – в мыле... Бегаете по кругу, пытаясь и улыбку сохранить, и все дела переделать, еще и косяки других уладить.

Весы

Благоприятное время для решения своих имущественных вопросов. Вы можете завершить оформление бумаг на недвижимость, или купить еще что-то значительное и важное, от чего вы будете чувствовать себя намного увереннее.

Скорпион

Вопрос стоит ребром – пан или пропал, к красивым или к умным. И как тут можно решить, что будет лучшим для вас? Поэтому вам не просто сегодня сделать этот выбор. Но можете немного отсрочить и больше подумать.

Стрелец

Вы уже пожинаете то, что посеяли раньше – получаете какие-то награды, подарки, знаки внимания и отличия, словом, материальные поощрения, которые позволяют стать увереннее и добавляют радости в серые будни.

Козерог

Вы можете столкнуться с депрессивными настроениями, когда ничто вас не радует, ничего не хочется делать и вообще решаете, что все эти праздники – не для вас. Но надо что-то менять, а начать с того, что хотя бы другую дорогу на работу выбрать.

Водолей

Сегодня активно участвуете в групповой работе и раскрываете свои таланты, которые обычно прячете. Но коллектив ваш настолько творческий, добрый и мощный, что вы с радостью демонстрируете все, на что способны.

Рыбы

Семейные праздники придают этой жизни теплое и уютное настроение. Уже хочется все украсить, завернуться в что-то теплое и провести время с семьей. В конце концов, вы сейчас к этому уже старательно готовитесь.

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