Гороскоп на 21 апреля: кто встретит любовь

В среду, 21 апреля, Близнецы могут встретить любовь, Тельцы получат выгодные предложения, а Ракам предстоит побороться с соблазнами. Девам посоветовали не тратить деньги.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 21 апреля.
Овен
То, что вы сегодня вкладываете в ваше дело, принесет свои плоды, но не сейчас, а несколько позже. Это могут быть инвестиции, расчеты, оформление каких-то бумаг или даже консультация у специалиста.
Телец
Предложения, которые сегодня поступают, следует рассматривать серьезно, поскольку они в будущем могут вывести вас на достаточно высокий уровень реализации. И вы можете попасть в какие-то рейтинги на первые места.
Близнецы
Неожиданно может случиться любовь, и еще такая, что захочется не расставаться с этим человеком никогда. А для глубоко семейных людей может внезапно начаться новый медовый месяц.
Рак
Перед вами открывается невероятное множество различных соблазнов и будет чрезвычайно трудно выбрать что-то одно, потому что все соблазны будут ну очень привлекательными. Поэтому включайте логику и выбирайте самое необходимое.
Лев
Управлять людьми не так уж и просто, когда даже с собой не всегда удается справиться. Но сегодня ваши лидерские способности переживают настоящий расцвет и вы умело управляете и собой, и людьми.
Дева
Сегодня лучше не претендовать на роскошь и не тратить деньги на различные прихоти, как бы того не хотелось. Довольствуйтесь пока тем, что у вас есть, будьте счастливы и небольшими достижениями.
Весы
Появляется, хоть и небольшой, но все же радостный повод что-то отпраздновать. Возможно, вы получите какую-то победу, или выиграете приз, займете призовое место или просто придут хорошие новости, которые стоит отметить.
Скорпион
Успевать все и не падать с ног от усталости – это настоящее искусство, которое вы сегодня всем продемонстрируете. Вы настолько четко распределяете нагрузку и придерживаетесь графика, что с вас можно пример брать.
Стрелец
Борьба за место под солнцем может быть не только жестокой, но даже приятной. И вы сегодня достаточно умело работаете локтями, участвуете в конкурентной борьбе и кайфуете от того, что чувствуете свою силу.
Козерог
Работа в коллективе имеет свои преимущества и недостатки, и сегодня вы столкнетесь и с тем, и с другим аспектом. Творческие споры могут обостриться, вы не придете к общему мнению, зато можете серьезно поссориться.
Водолей
Возможно, вы сейчас будете слишком вспыльчивыми, вас так и будет толкать на какие-то разборки, вы хотите действия, огня, страсти, хотите убеждаться в собственной привлекательности и всегда побеждать.
Рыбы
Главная тема дня – это щедрость, причем, как вы будете проявлять свою щедрость к кому, так и в отношении вас это будет работать – вам кто-то будет давать деньги, хорошие советы, теплые слова, и не ждать чего-то взамен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на неделе с 19 апреля Тельцов ждет настоящий триумф, а Дев – деньги и достаток.
В то же время у Стрельцов могут случиться проблемы в отношениях, а Скорпионы могут стать жертвами преступных действий.
В Украине на неделе могут продлить карантин, а чиновники будут предлагать новые планы по преодолению экономического кризиса.
До конца апреля Овнов ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – решения старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.
Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень тяжелыми.
Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.