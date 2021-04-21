Гороскоп на 21 апреля: кто встретит любовь

В среду, 21 апреля, Близнецы могут встретить любовь, Тельцы получат выгодные предложения, а Ракам предстоит побороться с соблазнами. Девам посоветовали не тратить деньги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 21 апреля.

Овен

То, что вы сегодня вкладываете в ваше дело, принесет свои плоды, но не сейчас, а несколько позже. Это могут быть инвестиции, расчеты, оформление каких-то бумаг или даже консультация у специалиста.

Телец

Предложения, которые сегодня поступают, следует рассматривать серьезно, поскольку они в будущем могут вывести вас на достаточно высокий уровень реализации. И вы можете попасть в какие-то рейтинги на первые места.

Близнецы

Неожиданно может случиться любовь, и еще такая, что захочется не расставаться с этим человеком никогда. А для глубоко семейных людей может внезапно начаться новый медовый месяц.

Рак

Перед вами открывается невероятное множество различных соблазнов и будет чрезвычайно трудно выбрать что-то одно, потому что все соблазны будут ну очень привлекательными. Поэтому включайте логику и выбирайте самое необходимое.

Лев

Управлять людьми не так уж и просто, когда даже с собой не всегда удается справиться. Но сегодня ваши лидерские способности переживают настоящий расцвет и вы умело управляете и собой, и людьми.

Дева

Сегодня лучше не претендовать на роскошь и не тратить деньги на различные прихоти, как бы того не хотелось. Довольствуйтесь пока тем, что у вас есть, будьте счастливы и небольшими достижениями.

Весы

Появляется, хоть и небольшой, но все же радостный повод что-то отпраздновать. Возможно, вы получите какую-то победу, или выиграете приз, займете призовое место или просто придут хорошие новости, которые стоит отметить.

Скорпион

Успевать все и не падать с ног от усталости – это настоящее искусство, которое вы сегодня всем продемонстрируете. Вы настолько четко распределяете нагрузку и придерживаетесь графика, что с вас можно пример брать.

Стрелец

Борьба за место под солнцем может быть не только жестокой, но даже приятной. И вы сегодня достаточно умело работаете локтями, участвуете в конкурентной борьбе и кайфуете от того, что чувствуете свою силу.

Козерог

Работа в коллективе имеет свои преимущества и недостатки, и сегодня вы столкнетесь и с тем, и с другим аспектом. Творческие споры могут обостриться, вы не придете к общему мнению, зато можете серьезно поссориться.

Водолей

Возможно, вы сейчас будете слишком вспыльчивыми, вас так и будет толкать на какие-то разборки, вы хотите действия, огня, страсти, хотите убеждаться в собственной привлекательности и всегда побеждать.

Рыбы

Главная тема дня – это щедрость, причем, как вы будете проявлять свою щедрость к кому, так и в отношении вас это будет работать – вам кто-то будет давать деньги, хорошие советы, теплые слова, и не ждать чего-то взамен.

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