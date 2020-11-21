2021 год принесет свежий ветер реформ и снятие ограничений, обновление и поступательный выход на стабильный рост, освобождение от давящих ограничений и диктатур. Это знаковый год начала нового 20-летнего политического, экономического цикла.

Этот 20-летний астрологический цикл связан с моментом соединения Сатурна и Юпитера. В этот раз – соединение пройдет в реформаторском знаке Водолея. Водолей – свободолюбивый знак, снимающий ограничения карантинов и вносящий реформы в сферу информационных и цифровых технологий, которые будут заполнять собою постепенно все сферы бытия.

Уже 21 декабря 2020 года в вечернем небе можно наблюдать соединение Сатурна и Юпитера. Два мощных вершителя Судеб меняют свое местонахождение: из диктатуры Козерога переходят в знак свободолюбия Водолея. Этот факт предсказывает очень крупные перемены в мире, в социальном обустройстве и госуправлении.

Водолей – это знак свободы, протестующий против любого притеснения. Каждый раз, когда Юпитер приходит в Водолей, во многих странах меняется или свергается правительство и формируется новое, к власти чаще всего приходят либералы. Дух свободы и тяга к справедливости, многократно усиленные Юпитером, поднимают людей на борьбу за независимость. При этом борьба может быть и бескровной, когда вопросы решаются путём референдума или по договору.

При Сатурне в Водолее возможны и политический кризис, и смена власти, но в отличие от предыдущих времен, эти перемены не поддаются какой-либо логике. Нередко смена власти происходит в силу внешних, незапланированных обстоятельств. Сатурн в Водолее либо сплачивает людей вокруг какой-либо идеи, либо порождает полный хаос, тогда рушится всё, что когда-то объединяло людей.

В январе 2021 года планеты внесут энергию беспорядков. Дух созидания и свободного прорыва мы начнем ощущать с новолуния в Водолее, с 11 февраля.

С этого новолуния начнется стабилизация и постепенный выход из экономического кризиса.

Разные страны по-своему отреагируют на перемены, в согласии с ритмом своей территории. Украина окажется под сильным воздействием сил Сатурна и Юпитера из-за того, что эти планеты активно "топают" по Луне гороскопа Украины. Луна описывает дух народа, поэтому энергии планет всколыхнут сознательный и творческий потенциал украинцев. Луна имеет отношение к водным и земельным ресурсам, материнству и охране детства, поэтому эти сферы станут особо остро на повестку дня. Особенно сильное воздействие на Украину мы можем наблюдать со второй половины декабря 2020 г и в январе 2021г. С февраля – стабилизация и мирные переговоры.

В годы прохождения Сатурна по знаку Водолея многие разработки приходят к своему логическому завершению, когда будут описаны и проходить внедрение в практику многие полученные научные результаты прошлых лет.

В 2020 году мы будем наблюдать, как Сатурн из знака Водолея начинает свой "танец" с Ураном в Тельце. Это во всем мире принесет реструктуризацию крупной промышленности, машиностроения, реформу в крупные индустриальные предприятия и сельское хозяйство. Реформы будут носить характер внедрения новых технологий, будем надеяться, это пройдет в созидательном ключе…

При этом знак Водолея действует таким образом, что люди стараются найти общий язык между собой, найти то, что их может объединить. Повсеместно подписываются договора о мире, о невмешательстве в дела друг друга, о сотрудничестве в области науки, совместных исследованиях, разработках и испытаниях, космических программах и т.д. Активизируются различные негосударственные образования, создаются совместные предприятия.

В мае-июне Юпитер затронет знак Рыб своим вхождением. Наметятся тенденции к восстановлению дипломатических отношений. Пройдет всплеск интереса к партиям националистического толка. Это будет время дипломатов, секретных агентов, закулисной войны или тайных переговоров. Становятся ближе друг к другу светская и духовная власть. Будут образовываться и новые религиозные и духовные течения. Государство начинает развивать социальные программы. Возможны повышение пенсий, пересмотр размера пособий, предоставление льгот отдельным категориям граждан. Растут дотации на медицину.

Эти тенденции наметятся, но затормозятся в реализации в июле. Возврат к этим идеям, планам и проектам будет в 2022 году.

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