Гороскоп на 20 сентября: двум знакам зодиака стоит быть внимательнее и не спешить

В понедельник, 20 сентября, Тельцы будут заняты любовными вопросами, Близнецы – бумажными и финансовыми, а Девы – вопросами о новых идеях и их реализации. В этот день Весов может подставить их спешки и невнимательность, а Водолеям стоит замедлиться и даже приостановиться, чтобы разобраться, какое направление выбрать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 20 сентября. Кто получит овации и восхищение людей, а кому стоит обратить внимание на безопасность, читайте дальше.

Овен

Настолько сегодня будет все хорошо, настолько у вас приподнятое настроение, столько сил, что вы можете захотеть сделать революцию. К примеру, начать ремонт или реорганизацию в работе, или объявить новые правила.

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Телец

Опять активизируется тема любви, семейных отношений, когда сердце у вас начинает активнее работать, мысли роятся вокруг ваших чувств и любимых. Словом, может у кого-то и осень, а у вас настоящая весна на душе.

Близнецы

Будете заниматься различными бумажными и финансовыми вопросами, оплачивать различные квитанции, заключать сделки, заполнять бумаги. Словом, это будет очень скучный, но очень ответственный день, когда следует быть внимательными.

Рак

Деньги, которые вы сегодня получите, будут вас очень беспокоить, и вам захочется как можно быстрее их потратить, избавиться от источника тревоги. Не спешите этого делать, подумайте, почему они вас так смущают.

Лев

Бывают дни, когда можно расслабиться и находиться в свободном режиме, но сегодня ваши действия должны быть четко регламентированы. Потому что только четкое соблюдение правил, законов и предписаний поможет вам сейчас достичь целей.

Дева

В голову приходят интересные новые идеи, которые могут изменить всю вашу жизнь чуть ли не за один день. Сегодня может начаться как раз еще один новый этап ваших изменений, но все же не спешите, чтобы как-то постепенно привыкнуть к новому.

Весы

Следует быть очень осторожными, ведь сегодня спешка и невнимательность могут только навредить. Это касается и вашей безопасности, и деятельности, и личной жизни. Поэтому, прежде чем что-то сказать и сделать, трижды подумайте и взвесьте все шансы.

Скорпион

Успех будет казаться внезапным и мгновенным, но на самом деле вы очень долго к нему готовились, и уверенно шли. А сегодня, когда вы получаете восхищение и овации других, вы только пожинаете плоды заложенных ранее усилий.

Стрелец

Сегодня получите результат своих многолетних усилий. То, над чем вы работали уже долгое время, наконец завершается и можно наконец оценить и масштаб замысла, и собственную роль, и отпраздновать этот финал.

Козерог

Работать сегодня нужно будет самостоятельно, и лучше настолько уединиться, чтобы никто с вами вообще не контактировал. И различные другие раздражители лучше выключить и полностью сосредоточиться на выполнении запланированных задач.

Водолей

Нужно будет несколько замедлиться и даже приостановиться, чтобы разобраться в том, куда же дальше бежать, какое направление выбрать. В последнее время вы получили слишком много различных предложений, поэтому стоит их как следует проанализировать.

Рыбы

День, который потребует от вас очень много сил, потому что дел нужно сделать немало, и это будет не только производственная необходимость, но и различные домашние дела или решение бытовых и семейных проблем.

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