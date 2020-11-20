Гороскоп на 20 ноября: благоприятный день для дружбы и флирта

20 ноября – замечательный день для налаживания связей, в основном вертикальных, то есть со старшими или младшими в семье, с руководством или подчиненными.

Такой прогноз эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, 20 аркан, который активизируется, отвечает именно за связи, а еще добавляет немало сил.

"Поэтому можно мириться с теми членами семьи, с которыми возникли конфликты, писать письма, просьбы, составлять различные заявки", – отметила она.

Седьмой лунный день начинается в 12:42 и он тоже характерен тем, что добавляются силы, а с ними жизненная активность, так что можно проводить переговоры и различные коллективные мероприятия типа конференций, устанавливать контакты, начинать рекламные кампании, отметила Соломка.

"Сейчас ваши слова будут особенно убедительными, поэтому хорошо могут пойти различные выступления перед партнерами, инвесторами, спонсорами. Словом, если вам нужно кого-то убедить или о чем-то попросить – сегодня лучший день. Но все же поработайте над своей речью, не выступайте совсем уж экспромтом. А еще люди особенно чувствительны к тому, что они слышат, поэтому не скупитесь на комплименты и добрые слова", – сообщила таролог.

Месяц будет находиться в знаке Водолея и это благоприятное время для дружбы, флирта и вообще для разных контактов, как индивидуальных, так и групповых. Появляется интерес ко всему новому, люди становятся более креативными, охотно идут на эксперименты и авантюры, потому что сегодня хочется испытать на себе что-то новое и неординарное, даже экстравагантное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 16-22 ноября. По ее словам, неделя выдастся довольно напряженной.