Гороскоп на 20 мая: Весы получат интересное предложение

В четверг, 20 мая, Весы могут получить интересные предложения и поменять свою жизнь, а Стрельцам придется отстаивать свою точку зрения. Ракам посоветовали фильтровать новости и общение с людьми, а Львам – потратить деньги на себя.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая.

Овен

Вы продолжаете настойчиво зарабатывать деньги, собирать вокруг себя верных друзей и соратников для того, чтобы вместе активно поработать и получить прекрасный результат, в том числе и финансовый.

Телец

Начинаете активно двигаться, потому что впереди представили себе ту морковку, ради которой нужно идти вперед. И уже делаете первые шаги, осознаете всю ответственность и значимость вашего дальнейшего развития.

Близнецы

Активизируется мыслительная деятельность. Вы уже не хотите спокойно лежать, рветесь покорять этот мир. И начинаете с продуцирования новых идей, анализа и планирования. И вселенная вам активно в этом помогает.

Рак

Сегодня особенно важно фильтровать новости и общение с людьми, отсекая разный негатив и оберегая себя от токсической информации и эмоций. Вы лучше послушайте музыку и посмотрите комедии, чем рыться в этом хламе.

Лев

Сегодня будет уместным потратить деньги на себя, на удовлетворение собственных потребностей и даже прихотей. Подарите своему внутреннему ребенку то, чего прежде не получили, но очень хотели. И вы почувствуете невероятное счастье и подъем.

Дева

Появляется надежда на улучшение, вы получаете информацию, которая вдохновляет вас на дальнейшие свершения. И вы уже видите, как будут развиваться события и что именно вам нужно сделать для реализации ваших планов.

Весы

Приходит время что-то менять в жизни. И как бы у вас ни было все прекрасно и как бы вас все не устраивало, всегда найдется что-то такое, что может сделать вас еще счастливее. Поэтому ожидайте интересных возможностей и предложений.

Скорпион

Сегодня вы уже готовы не только сами наслаждаться теми средствами, что к вам приходят, но и делиться с теми, кто нуждается, порадовать своих близких какими-то подарками и приятными сюрпризами.

Стрелец

Непросто будет сегодня отстоять свою точку зрения, но это нужно будет сделать. И пусть вам будут приводить якобы дельные аргументы и доказывать обратное, все равно стойте на своем.

Козерог

Пришло и ваше время полежать или хотя бы присесть немного, и подумать в одиночестве над смыслом всей этой беготни, которую мы называем жизнью. Бывают моменты, когда сначала нужно разобраться с целями и приоритетами, а потом уже идти дальше.

Водолей

Сегодня стоит придерживаться точности, четкости и хронометража, выполнять все правила и обязательства, не отступая ни на йоту. Только так вы сможете и задачи свои выполнить, и хорошую репутацию завоевать.

Рыбы

Вы уже не может тихо сидеть в уголке, хочется выражать свое мнение, даже если его не спрашивают, а еще в голове все время рождаются новые идеи и вы готовы не только их высказывать, но и тут же воплощать в жизнь.

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