Гороскоп на 20 июля: что принесет новолуние Девам, Львам и Близнецам

Гороскоп на 20 июля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на понедельник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодняшнее новолуние усилит мотивацию принимать важные решения, связанные с работой или домашними обязанностями. Также вы сможете лучше осознать семейные ценности и укрепить отношения с близкими людьми.

Овен

Сегодня необходимо уделить внимание своей семье. Постарайтесь освободиться от мыслей о работе или каких-то старых обид, чтобы хорошо провести время вместе. Также попробуйте лучше понять свои чувства.

Телец

Это благоприятное время для общения, обучения и выполнения повседневных дел. Будьте готовы воспринимать новую информацию, но следите за тем, чтобы не брать на себя слишком много обязанностей.

Близнецы

В этот день нужно сосредоточиться на финансовых вопросах. Старайтесь лучше контролировать свои доходы, расходы и имущество. Также не бойтесь брать на себя инициативу и совершать шаги, которые могут привести к улучшениям.

Рак

Сегодня появится желание сделать что-то необычное и проявить себя с другой стороны. Стремитесь к лучшему самопознанию и старайтесь вносить важные изменения, основываясь на личных потребностях и планах.

Лев

Пришло время взять на себя ответственность за важные дела, идеи или здоровье. Забытые проблемы будут требовать особого внимания. Тем не менее их решение позволит проложить путь к будущему успеху и благополучию.

Дева

Сегодня у вас появятся неожиданные идеи и долгосрочные планы. Однако вы можете получить больше пользы от небольшого замедления и внесения корректировок. Подумайте о том, что для вас лучше в долгосрочной перспективе.

Весы

Сегодня вы должны очистить путь для новых начинаний. Постарайтесь решить домашние и личные проблемы, а также внести необходимые изменения для дальнейшего развития. При этом избегайте чрезмерного страха и сомнений.

Скорпион

Это хорошее время для изучения новой информации. Вы можете заняться развитием интересных идей и проектов. События, происходящие сегодня, помогут отвлечься от привычной рутины и лучше понять свои желания.

Стрелец

День благоприятен для достижения личных целей и внесения важных изменений в свою жизнь. Финансовые и семейные вопросы могут находиться в центре внимания. Также попробуйте избавиться от вредных привычек и чрезмерных зависимостей.

Козерог

Это удачное время для личной жизни. Вы можете почувствовать смелость и внести необходимые изменения для улучшения любовных отношений. Если что-то вызывает беспокойство, не бойтесь обсудить это с партнером.

Водолей

Сегодня вы почувствуете заряд энергии и мотивацию, чтобы начать что-то сначала. Это может касаться работы, проектов или отношений. Будьте уверены в своих планах и действиях, а также не бойтесь трудностей на своем пути.

Рыбы

Это хорошее время для романтики, творчества и самовыражения. Сегодня вы обнаружите необходимость повеселиться, заняться любимым хобби или укрепить отношения. Позаботьтесь о том, чтобы чувствовать себя счастливыми.