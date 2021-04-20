Гороскоп на 20 апреля: у кого станет больше денег

Во вторник, 20 апреля, перед Тельцами могут открыться новые перспективы, у Близнецов улучшится финансовое положение, а вот Овны могут испытать разочарование от того, чем занимаются. С Водолеями может случиться счастливый случай.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 20 апреля.

Овен

Можете испытать небольшое разочарование тем, чем вы занимаетесь уже длительное время, вы не видите очевидных успехов, ярких впечатлений, поэтому вам становится немного скучно и вы начинаете разбираться почему же так произошло.

Телец

Открываются новые перспективы, перед вами будто раскрывают целый ряд различных привлекательных проектов, среди которых вам нужно выбрать что-то действительно невероятное, что бы вас вдохновило и увлекло.

Близнецы

Финансовое состояние улучшается, со всех сторон поступают деньги, а еще увеличиваются возможности их получить - поступают новые предложения по работе, а еще есть вероятность выгодно продать что-то значительное.

Рак

Вы сегодня не слишком спешите, впрочем, даже если и пытаетесь ускориться, то это вам вряд ли удастся, потому что дела вдруг не решаются, люди замедляются. Поэтому невольно и вы тормозите.

Лев

Вы становитесь более активными и решительными, в голову приходят замечательные идеи, которые вы уже рады реализовать здесь же, то ли самостоятельно, то ли в сотрудничестве с командой, которую готовы организовать и возглавить.

Дева

С приходом в вашу жизнь чего-то нового появляется надежда на улучшение. И вы уже четко представляете чего хотите от себя, окружения и от этой жизни. И начинаете составлять ближайшие планы.

Весы

Кто-то из прошлой жизни напомнит о себе. И вы почувствуете невероятный прилив сил, вспоминая прошлое и ностальгируя по тем славным старым временам, когда вы были в прекрасной форме и у вас все получалось.

Скорпион

Начинать новое дело или новое направление всегда непросто, а если вы дошли уже до предела, когда некуда отступать, приходится преодолевать свою тревогу, и идти вперед. Чем вы, собственно, и будете заниматься сегодня.

Стрелец

Происходит настоящий прорыв, все вокруг вас просто ходуном ходит, вы не знаете ни минуты покоя. Но в том и настоящая победа, что вы довольны этой активностью и решительно продвигаетесь вперед.

Козерог

Возможна встреча с замечательным человеком, от которого вы будете в восторге. Даже невольный контакт вызывает положительные эмоции и вам захочется продолжать общение и наслаждаться этим обществом.

Водолей

С вами сегодня может неожиданно случиться счастливый случай, и именно в той сфере, где вам очень нужен был этот прорыв. И все будет именно так, как вы мечтали и планировали. Словом, "сбыча мечт" согласно плану.

Рыбы

Растут ваши доходы, а с ними и аппетиты. Вы же замечали эту тенденцию – как только появляются деньги, так сразу находятся и дополнительные источники расходов, и хочется купить что-то более престижное, качественнее и подороже.

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