Гороскоп на 20-26 сентября на Таро Santa Muerte
Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года обещает победу Стрельцам, праздник Овнам и прорыв Львам.
Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее прогноз на неделю для каждого знака зодиака, сделанный на Таро Святой Смерти (Santa Muerte Tarot) художника Фабио Листрани.Овен – 3 Кубков
Эта карта символизирует праздник в кругу единомышленников. Возможно, вы достигли цели, успешно окончили какое-то дело, справились с непростой задачей, и появился повод для радости. Неделя обещает быть легкой и богатой на общение с приятными людьми.
Возможно, в эти дни вам придется хорошенько поработать. Эта карта не подразумевает отдыха и релакса. Она об активности. Доминирование красного – символ огненной стихии, стихии действия. Карта советует поберечь себя, не допускать перегрузок и стрессов.Близнецы – Сила
На этой неделе проснется ваша харизма, вы сможете горы свернуть благодаря уверенности в своих силах. Карта предрекает победу как над внешними врагами, так и над внутренними демонами, но советует не душить зверя внутри, а приручить его и направить его энергию в созидательное, творческое русло.Рак – 9 Кубков
Вы на пути к своему счастью, говорит эта карта. Она символизирует движение в правильном направлении, которое в конечном итоге приведет к желанной цели, к радости для души, для сердца. Но главное – не бросать якорь раньше времени, не останавливаться на полпути.Лев – 7 Жезлов
Вам выпала карта прорыва и достижения новых высот. Таро советуют делать акцент на движении вперед и росте в высоту, а не на "укоренении". Новые горизонты для вас сейчас важнее укрепления прежних позиций. Если это необходимо, не бойтесь обратиться за советом и помощью к окружающим.Дева – Рыцарь Мечей
На этой неделе вы можете проявлять особенную активность, выражая свои идеи, пытаясь заслужить авторитет и уважение. Но обратной стороной этой активности могут быть конфликтные ситуации с окружением. Чтобы вас понимали правильно, выражайте свои мысли четко, и острых углов удастся избежать.Весы – Умеренность
Вам выпала карта исцеления, гармонии и золотой середины. Вам удастся найти баланс между желаниями и возможностями, вы научитесь не впадать в крайности, беречь себя, по-настоящему восстанавливаться и одновременно продолжать развиваться и эволюционировать.Скорпион – Королева Пентаклей
Это карта целеустремленной, уверенной в себе женщины, крепко стоящей на ногах и знающей цену вещам материальным. Ее главная слабость – боязнь рисковать. Таро советуют вам не останавливаться на достигнутом и идти вперед, даже если это кажется опасным.Стрелец – 6 Жезлов
Вам выпала карта победы. На этой неделе вас ждет триумф или признание. За счет повышения авторитета возможно продвижение по карьерной лестнице. Главное – несмотря на успех, сохранять трезвое отношение к себе и к окружающим. Так вы сможете избежать ошибок.Козерог – Император
Название карты говорит само за себя. Она символизирует состояние тотального контроля над ситуацией, лидирующей роли в ней. Вы станете императором своей судьбы и сможете своими руками строить свое будущее. Ваши позиции сильны как никогда, пользуйтесь моментом, чтобы получить то, о чем вы давно мечтали.Водолей – Маг
Вам выпала одна из самых могущественных карт колоды. Это символ человека, полностью реализовавшего себя, способного управлять не только своей судьбой, но и судьбой других людей. В эти дни проявится ваш мощный потенциал. Главное – не дать этому огню потухнуть.Рыбы – Рыцарь Жезлов
Эта карта – символ стремительного движения вперед. Этот рыцарь не знает, что такое сомнение. Он полон уверенности в себе и четко представляет свою цель. Таро советуют и вам действовать точно так же. Идите вперед, не оглядываясь в прошлое. Время сейчас особенно ценно.