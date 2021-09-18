Гороскоп на 20-26 сентября на Таро Santa Muerte

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года обещает победу Стрельцам, праздник Овнам и прорыв Львам.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее прогноз на неделю для каждого знака зодиака, сделанный на Таро Святой Смерти (Santa Muerte Tarot) художника Фабио Листрани.

Эта карта символизирует праздник в кругу единомышленников. Возможно, вы достигли цели, успешно окончили какое-то дело, справились с непростой задачей, и появился повод для радости. Неделя обещает быть легкой и богатой на общение с приятными людьми.

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Возможно, в эти дни вам придется хорошенько поработать. Эта карта не подразумевает отдыха и релакса. Она об активности. Доминирование красного – символ огненной стихии, стихии действия. Карта советует поберечь себя, не допускать перегрузок и стрессов.

На этой неделе проснется ваша харизма, вы сможете горы свернуть благодаря уверенности в своих силах. Карта предрекает победу как над внешними врагами, так и над внутренними демонами, но советует не душить зверя внутри, а приручить его и направить его энергию в созидательное, творческое русло.

Вы на пути к своему счастью, говорит эта карта. Она символизирует движение в правильном направлении, которое в конечном итоге приведет к желанной цели, к радости для души, для сердца. Но главное – не бросать якорь раньше времени, не останавливаться на полпути.

Вам выпала карта прорыва и достижения новых высот. Таро советуют делать акцент на движении вперед и росте в высоту, а не на "укоренении". Новые горизонты для вас сейчас важнее укрепления прежних позиций. Если это необходимо, не бойтесь обратиться за советом и помощью к окружающим.

На этой неделе вы можете проявлять особенную активность, выражая свои идеи, пытаясь заслужить авторитет и уважение. Но обратной стороной этой активности могут быть конфликтные ситуации с окружением. Чтобы вас понимали правильно, выражайте свои мысли четко, и острых углов удастся избежать.

Вам выпала карта исцеления, гармонии и золотой середины. Вам удастся найти баланс между желаниями и возможностями, вы научитесь не впадать в крайности, беречь себя, по-настоящему восстанавливаться и одновременно продолжать развиваться и эволюционировать.

Это карта целеустремленной, уверенной в себе женщины, крепко стоящей на ногах и знающей цену вещам материальным. Ее главная слабость – боязнь рисковать. Таро советуют вам не останавливаться на достигнутом и идти вперед, даже если это кажется опасным.

Вам выпала карта победы. На этой неделе вас ждет триумф или признание. За счет повышения авторитета возможно продвижение по карьерной лестнице. Главное – несмотря на успех, сохранять трезвое отношение к себе и к окружающим. Так вы сможете избежать ошибок.

Название карты говорит само за себя. Она символизирует состояние тотального контроля над ситуацией, лидирующей роли в ней. Вы станете императором своей судьбы и сможете своими руками строить свое будущее. Ваши позиции сильны как никогда, пользуйтесь моментом, чтобы получить то, о чем вы давно мечтали.

Вам выпала одна из самых могущественных карт колоды. Это символ человека, полностью реализовавшего себя, способного управлять не только своей судьбой, но и судьбой других людей. В эти дни проявится ваш мощный потенциал. Главное – не дать этому огню потухнуть.

Эта карта – символ стремительного движения вперед. Этот рыцарь не знает, что такое сомнение. Он полон уверенности в себе и четко представляет свою цель. Таро советуют и вам действовать точно так же. Идите вперед, не оглядываясь в прошлое. Время сейчас особенно ценно.