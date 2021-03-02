Гороскоп на 2 марта: Львам придется выйти из зоны комфорта
Вторник, 2 марта, будет финансово удачным днем для Рыб – деньги будут буквально сыпаться с неба, Близнецы в свою очередь получат сразу несколько предложений, которые могут изменить их жизнь, а Львам придется выйти из зоны комфорта.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 2 марта.
Овен
День потребует быстрых решений, особенно в делах, касающихся вопросов бизнеса и денег. И здесь уже не стоит долго рассуждать, и это тот случай, когда лучше что-то сделать и сожалеть, чем ничего не делать, а потом жалеть, что не сделали.
Телец
В любых поединках, эмоциональных, умственных или даже физических, вы сегодня одерживаете победу. Впрочем, не все так глобально, это может быть просто соревнования или спор, где вы показываете хорошие результаты и обходите соперников.
Близнецы
Будет много рефлексий на тему как дошли вы до жизни такой, как жить дальше, куда идти и к чему стремиться. И перед вами раскрывается широкий спектр самых разнообразных предложений, вам остается только выбирать.
Рак
Все вокруг вас нуждается в наведении порядка. Впрочем, вы и сами охотно беретесь за очистку своего пространства: дома, шкафов, кухни, даже двора и окружающих территорий. И это придает вам хорошего настроения и сил.
Лев
Как бы вам не хотелось спрятаться в домике и обезопасить себя от различных воздействий и опасностей, все равно приходится выходить из зоны комфорта, из дома и идти работать, причем сегодня – с двойной нагрузкой.
Дева
Хотя безвыходных ситуаций и не бывает, но вам будет казаться, что вы наткнулись на самую высокую стену и чрезвычайно сложную преграду. Но преодолеть ее самостоятельно вряд ли удастся, тут нужна работа целой команды. Поэтому обращайтесь за помощью.
Весы
Новые творческие предложения приходят откуда не ждали. Какие-то очень давние друзья или знакомые не просто напомнят о себе и о славных давних временах, но и выступят с интересной идеей, где вы можете себя проявить и стать частью проекта.
Скорпион
Вам нужно будет срочно принять какое-то решение, но быстро это сделать не удастся, потому что с пол-оборота такие дела не решаются. Поэтому сегодня лучше взять паузу и все как следует взвесить и учесть все нюансы.
Стрелец
Профессиональная сфера требует пристального внимания и ответственности. Сегодня вам нужно будет взять на себя дополнительные обязанности и показать все свои лучшие качества в области управления и организации, в том числе самоорганизации.
Козерог
Невероятная сила, которую вы сегодня продемонстрируете в отстаивании своих интересов, удивит даже вас. Ведь вы считали себя достаточно спокойной и беззлобной личностью, а тут приходится проявлять значительные усилия и оказывать сопротивление.
Водолей
Хочется развлечься и выйти из этого извечного дня сурка, когда вы уже не можете выдерживать однообразие и откровенно скучаете. И у вас появится возможность как-то разнообразить жизнь, впрочем эти методы могут быть незаконными.
Рыбы
Очень будет везти с деньгами. Просто невероятно удачный день для того, чтобы они к вам приходили разными невероятными способами – то заказ шикарный поступит от клиентов, то скидки огромные, то деньги просто под ногами валяются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по словам Соломки, с 1 марта по 7 марта Тельцов ждут большие деньги, Близнецов – успех, а Козероги встретят любовь.
Вместе с тем, для Овнов неделя будет приторможенной, Львам посоветовали ничего не планировать, а Девы проведут неделю в размышлениях.
В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.
В Украине в начале весны может быть перезагружена власть и вся экономическая система страны.
Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.