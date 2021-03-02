Гороскоп на 2 марта: Львам придется выйти из зоны комфорта

Вторник, 2 марта, будет финансово удачным днем для Рыб – деньги будут буквально сыпаться с неба, Близнецы в свою очередь получат сразу несколько предложений, которые могут изменить их жизнь, а Львам придется выйти из зоны комфорта.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 2 марта.

Овен

День потребует быстрых решений, особенно в делах, касающихся вопросов бизнеса и денег. И здесь уже не стоит долго рассуждать, и это тот случай, когда лучше что-то сделать и сожалеть, чем ничего не делать, а потом жалеть, что не сделали.

Телец

В любых поединках, эмоциональных, умственных или даже физических, вы сегодня одерживаете победу. Впрочем, не все так глобально, это может быть просто соревнования или спор, где вы показываете хорошие результаты и обходите соперников.

Близнецы

Будет много рефлексий на тему как дошли вы до жизни такой, как жить дальше, куда идти и к чему стремиться. И перед вами раскрывается широкий спектр самых разнообразных предложений, вам остается только выбирать.

Рак

Все вокруг вас нуждается в наведении порядка. Впрочем, вы и сами охотно беретесь за очистку своего пространства: дома, шкафов, кухни, даже двора и окружающих территорий. И это придает вам хорошего настроения и сил.

Лев

Как бы вам не хотелось спрятаться в домике и обезопасить себя от различных воздействий и опасностей, все равно приходится выходить из зоны комфорта, из дома и идти работать, причем сегодня – с двойной нагрузкой.

Дева

Хотя безвыходных ситуаций и не бывает, но вам будет казаться, что вы наткнулись на самую высокую стену и чрезвычайно сложную преграду. Но преодолеть ее самостоятельно вряд ли удастся, тут нужна работа целой команды. Поэтому обращайтесь за помощью.

Весы

Новые творческие предложения приходят откуда не ждали. Какие-то очень давние друзья или знакомые не просто напомнят о себе и о славных давних временах, но и выступят с интересной идеей, где вы можете себя проявить и стать частью проекта.

Скорпион

Вам нужно будет срочно принять какое-то решение, но быстро это сделать не удастся, потому что с пол-оборота такие дела не решаются. Поэтому сегодня лучше взять паузу и все как следует взвесить и учесть все нюансы.

Стрелец

Профессиональная сфера требует пристального внимания и ответственности. Сегодня вам нужно будет взять на себя дополнительные обязанности и показать все свои лучшие качества в области управления и организации, в том числе самоорганизации.

Козерог

Невероятная сила, которую вы сегодня продемонстрируете в отстаивании своих интересов, удивит даже вас. Ведь вы считали себя достаточно спокойной и беззлобной личностью, а тут приходится проявлять значительные усилия и оказывать сопротивление.

Водолей

Хочется развлечься и выйти из этого извечного дня сурка, когда вы уже не можете выдерживать однообразие и откровенно скучаете. И у вас появится возможность как-то разнообразить жизнь, впрочем эти методы могут быть незаконными.

Рыбы

Очень будет везти с деньгами. Просто невероятно удачный день для того, чтобы они к вам приходили разными невероятными способами – то заказ шикарный поступит от клиентов, то скидки огромные, то деньги просто под ногами валяются.

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