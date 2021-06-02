Гороскоп на 2 июня: Стрельцам захочется поменять жизнь

В среду, 2 июня, Тельцы будут отстаивать свои интересы, Ракам придется решать конфликт в личной жизни, а Водолеям посоветовали особо не вмешиваться в перемены, которые происходят – осуществить задуманное получится только, если немного подождать. Также в этот день Стрельцам захочется поменять жизнь, а Весам можно будет расслабиться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2 июня.

Овен

Сегодня кто-то или что-то погрузит вас в воспоминания, вернет в те счастливые времена из прошлого, которые вам приятно будет припомнить. Но, как ни странно, эта ностальгия определенным образом подарит вам надежду и на светлое будущее.

Телец

Вы сейчас активные и упорные, радостно встречаетесь с людьми и делитесь с ними своим опытом отстаивания интересов. Вы даже готовы впрячься в очень сложные дела, лишь бы помочь другим.

Близнецы

Возможна перспективное взаимодействие с зарубежом – будете общаться с людьми или структурами, связанными с международными организациями, налаживать связи, или просто обмениваться полезной информацией.

Рак

Важное место сегодня занимает ваша личная жизнь, где вы будете чувствовать себя не совсем уверенно. Возможно, нужно найти выход из непростой ситуации или решить какой-то конфликт. Просто помните, что любовь придает сил. В том числе, любовь к себе.

Лев

Наконец пришло время действовать и вы с радостью приступаете к исполнению своих обязанностей, вам очень нравится эта активная жизненная позиция, и то, что нужно управлять всеми процессами, а не просто выполнять чьи-то указания.

Дева

Работа занимает все ваше время и все ваши мысли, даже дома вы не можете переключиться и расслабиться, потому что даже мысленно все время возвращаетесь к рабочим моментам и пытаетесь найти выход из непростой ситуации.

Весы

Спокойно можете отдыхать. Даже если работаете, то сегодня можете лишний раз не напрягаться. Тем более, что вас будут ценить не за количество выполненных заданий, а за креативный подход к работе.

Скорпион

Сегодня вы находитесь на переднем плане, не прячетесь за других, а наоборот – показываете им пример, как нужно смело совершать и ничего не бояться. Вы находите нужные слова и аргументы, чтобы люди шли за вами, словно завороженные.

Стрелец

Вам настолько уже надоело все, что происходит вокруг, что вы всерьез задумываетесь над тем, а не изменить ли абсолютно все – от окружения, места работы, предпочтений до страны проживания, начав совершенно новый этап в жизни.

Козерог

День вам понравится активностью, ведь вы будете постоянно в движении, среди людей, вокруг вас происходят какие-то события, где вы активно участвуете, можете выступать перед массами и даже мотивировать людей.

Водолей

Иногда для того, чтобы достичь желаемого, нужно что-то делать. Но сегодня выяснится, что вы можете осуществить задуманное только когда немного подождете. И оно как-то само собой все осуществится без вашего вмешательства.

Рыбы

Изменения, которые с вами сейчас происходят, могут вас несколько напугать. Конечно, человек всегда боится чего-то нового, тем более, когда все происходит внезапно. Поэтому позаботьтесь о себе, о комфорте и защиту, чтобы не перенапрягаться.

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