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Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

1.4т
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Гороскоп на 2 июня 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака говорит о том, что это будет насыщенный и сложный день.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на вторник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

ОВЕН - Восьмерка жезлов

Восьмерка Посохов - карта большой силы и скорости. Эта энергия может соотноситься с тем, что вас окружает, или скорее с вашими ментальными процессами, которые в этот момент эффективны и продуктивны. Вы хорошо работаете и все ваши цели – у вас в руках.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

ТЕЛЕЦ - Тройка кубков

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

БЛИЗНЕЦЫ - Мир

Эта карта символизирует победу над своими слабостями. Вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

РАК - Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время - можем плыть против течения. Вам стоит сделать выбор и решиться пойти на встречу своей судьбе.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

ЛЕВ - Рыцарь жезлов

Ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется "все и сразу", либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

ДЕВА - Луна

С карты на нас смотрят собака и волк. У волка взгляд злобный, у собаки – добрый. Эти звери символизируют два разных отношения к подсознанию. В вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

ВЕСЫ - Король кубков

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

СКОРПИОН - Семерка денариев

Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

СТРЕЛЕЦ - Четверка мечей

Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

КОЗЕРОГ - Рыцарь мечей

Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

ВОДОЛЕЙ - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

РЫБЫ - Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь.

Гороскоп на 2 июня по картам Таро: каким будет этот день

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Автор
Мария Дидык
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