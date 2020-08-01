Гороскоп на 2 августа: время менять планы Весам, Стрельцам и Рыбам

Гороскоп на 2 августа 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на воскресенье.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодня может появиться стремление к независимости и изменению каких-то правил. Однако будьте осторожны, так как это значительно ухудшит положение текущих дел и вызовет разочарование.

2 августа 2020 года Овнам и Тельцам нужно избегать рискованных действий

Овен

В этот день неопределенность относительно дохода или безопасности вызовет желание что-то изменить. Однако будьте осторожны, так как ваши действия могут привести к ненужному риску. Лучше уделите больше времени принятию решений.

Телец

Это хорошее время, чтобы избавиться от каких-то лишних вещей и отвлекающих факторов. Постарайтесь лучше понять свои приоритеты и посвятить себя любимому делу. При этом не поддавайтесь желанию рисковать.

Близнецы

Сегодня у вас появится желание внести важные изменения в свои планы. В свою очередь, это может привести к новым знакомствам и захватывающим приключениям. Главное – стремитесь быть открытыми и честными.

Рак

В этот день вы станете немного взволнованными, рассеянными или нетерпеливыми. Идеи, которые собирались реализовать, могут нуждаться в изменениях. Однако лучше не торопитесь что-то предпринимать, если сомневаетесь в результате.

Лев

Это хорошее время для интересных и продуктивных занятий. Не позволяйте, чтобы обязанности или долгосрочные цели мешали вам наслаждаться жизнью. Также уделите больше внимания укреплению любовных отношений.

Дева

Сегодня появится потребность в спокойном отдыхе и уединении. Имейте в виду, что вам нужно восстановить силы. Постарайтесь сбалансировать свою жизнь для улучшения физического и психического здоровья.

Весы

Это благоприятное время для изменения планов и важных встреч. Подумайте о том, как проявить свою индивидуальность. Области, в которых чувствуете себя ограниченными, не должны вызывать чрезмерное беспокойство.

Скорпион

Сегодня беспокойство сыграет решающую роль в текущих планах. Семейные вопросы или отношения могут отвлекать вас от серьезных дел. С другой стороны, это прекрасное время для обучения и самосовершенствования.

Стрелец

В этот день что-то может помешать текущим планам. Тем не менее проявите терпение и постарайтесь адаптироваться к новым обстоятельствам. Открытость и гибкость станут ключом к успеху в различных ситуациях.

Козерог

Сегодня вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в личных делах. Постарайтесь отказаться от идей или привычек, которые мешают достижению успеха. Также имейте в виду, что разговоры с друзьями поспособствуют важным переменам.

Водолей

Сегодня появится ощущение, что какие-то цели навязали вам другие люди. Это может вызвать разочарование и желание сделать свой собственный выбор. Постарайтесь принять меры, чтобы достичь комфорта и благополучия.

Рыбы

В этот день смена планов, идей или интересов может вызвать чрезмерное беспокойство. Однако постарайтесь быстро адаптироваться к ситуации, чтобы новые действия принесли максимальную пользу.