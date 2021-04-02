Гороскоп на 2 апреля: Рыбы получат хорошие новости

В пятницу, 2 апреля, у Раков появится возможность заработать деньги, Скорпионы могут подняться по карьерной лестнице, а Рыбы получат хорошие новости.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 2 апреля.

Овен

Вы сегодня готовы помогать другим всевозможными способами, в том числе и финансово. Вот бывает такой период, когда хочется дать людям то, в чем они нуждаются, если это в ваших силах.

Телец

А почему бы сегодня не потолкаться локтями и не посоревноваться с равными себе? И не осознать собственную силу, и несмотря на сильных конкурентов, понять, что вы тоже имеете большой потенциал.

Близнецы

Настроение у вас сейчас приподнятое, вы не в одиночестве, чувствуете поддержку других, вам весело и дружно работается с коллегами, вы обсуждаете какие-то важные вопросы, спорите, но все-таки приходите к общему мнению и празднуете победу.

Рак

Будет возможность получить хорошие деньги и убедиться в том, что вы все-таки имеете отличный потенциал, в том числе и финансовый. А еще это свидетельство искусной организации и разумного подхода к вашему делу.

Лев

Работы сегодня будет на удивление много, несмотря на привычное нагрузки вам придется еще брать на себя обязанности других, поэтому раньше завершить рабочую неделю не удастся. Напротив, можете ее значительно продлить.

Дева

Планирование – очень важный процесс, который способен в дальнейшем намного сократить вам время и усилия. И если вы подойдете к нему со всем уважением и ответственностью, в конце концов, вы и деньги можете сэкономить.

Весы

Кто-то важный и ответственный вас сегодня может критиковать, разбирать просто по составляющим и вашу работу, и ваш образовательный уровень, и человеческие качества. Словом, не слишком приятный разговор может сложиться.

Скорпион

Несмотря на то, что вы сегодня спокойно и взвешенно работаете и никоим образом не показываете какого-то особого рвения, у вас есть все шансы подняться по карьерной лестнице и вообще почувствовать себя на высоте.

Стрелец

Встречи сегодня будут очень продуктивными и приятными, поскольку ваши визави – очень позитивные люди, от общения с которыми вы будете просто в восторге. И многое из их арсенала и навыков вы захотите иметь и у себя.

Козерог

Даже если вы влюблены, то не теряете головы, как некоторые – у вас все под контролем, все регламентировано и учтено, вы готовы расписать и предупредить каждую мелочь. Но на самом деле не стоит настолько заморачиваться.

Водолей

Сегодня у вас день семейный или даже детский, то ли дети и семья вас будут окружать со всех сторон, то ли вы будете чувствовать себя ребенком, а о вас будут заботиться и беспокоиться как о ребенке.

Рыбы

Поступают хорошие новости, которые добавляют вам оптимизма и уверенности в своих силах, поскольку, оказывается, вы все правильно рассчитали, учли все нюансы, предупредили почти все проблемы и теперь остается только дождаться результата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 29 марта у Близнецов появятся новые финансовые возможности, а у Дев заиграет новыми красками любовная жизнь.

Украину на неделе могут ожидать громкие сенсационные разоблачения и острая критика политиков.

Львы с понедельника будут чувствовать внутреннее напряжение, Водолеи могут стать жертвами мошенников, а Весов ждут проблемы с деньгами.

Четырех знаков до 4 марта ждет настоящий успех – у Дев начнется роман, а Овны будут купаться в удаче.

Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.

Как сказано в любовном гороскопе, в марте Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.

А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

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