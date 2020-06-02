Гороскоп на 2-8 июня: опасайтесь психически неустойчивых людей

Первая неделя июня динамичная и напряженная, как, впрочем, и весь месяц, - сообщает астролог Георгий Личели.

Напряжённый аспект Марса к Солнцу, который начал действовать с 30 мая, станет точным 7 июня и будет активен до 15 июня. Он создаст много конфликтных и стрессовых ситуаций. При этом, с 14 мая Марс движется по знаку Рыб, поэтому многие испытывают упадок сил и нежелание что-либо делать, либо активность и деятельность может носить скрытый характер.

Так или иначе, конфликтный аспект Марса к Солнцу, даже в таких не агрессивных знаках, как Рыбы и Близнецы, может спровоцировать очень серьёзные столкновения, и на фоне затмений привести к судьбоносным последствиям. Поэтому при возникновении раздражения, агрессивности и злости лучше направить напряженную энергетику в конструктивное русло.

В частности, надо быть осторожным на воде, избегать конфликтов с людьми, склонными к неустойчивым психическим состояниям или находящимся в алкогольном либо наркотическом опьянении. Также желательно не злоупотреблять алкогольными напитками, быть осторожным с приемом лекарственных средств и разного рода психотропных препаратов. Ожидается активизация разного рода мошенников и аферистов. Поэтому надо быть особо осмотрительными и трезво оценивать ситуацию вплоть до 22 июня.

Кроме вышеописанного напряжённого аспекта Марса к Солнцу, на этой неделе подольет масла в огонь напряжённый аспект Венеры с Марсом. А это уже конфликты в партнёрстве и выяснения отношений из-за финансов.

И самое важное событие недели — это Полнолуние и одновременно Лунное Затмение в знаке Стрельца, которое произойдет 5 июня в 21:14 по киевскому времени. За два дня до затмения и день после него надо быть предельно осторожными. В первую очередь, это касается рожденных 4-6 июня, 6-8 сентября, 5-7 декабря и 4-6 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венера с четвертого апреля находится в Близнецах, которые покинет аж восьмого августа. Такое длительное пребывание Венеры в одном знаке обусловлено тем, что с 13 мая по 25 июня она находится в ретроградном движении.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся