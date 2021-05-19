Гороскоп на 19 мая: Овнам придется побороться за деньги

В среду, 19 мая, Близнецы и Львы попадут под влияние фортуны, Девы получат подарки, а Весов ждут приятные и важные встречи. Овнам посоветовали быть решительными и отстоять свое право на заработанные деньги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 19 мая.

Овен

Сегодня придется выбивать деньги. Не то, чтобы кто-то совсем отказывался вам их оплатить, но, возможно, будут попытки несколько уменьшить ваш прайс и приуменьшить ваши заслуги. Будьте решительными и убедительными.

Телец

Работа будет скучной, вам уже все настолько надоело, что вы выполняете свои функции левой ногой и совершенно без всякого желания. И выхода из этой ситуации вы пока не видите, или не хотите видеть.

Близнецы

Несмотря на то, что день будет спокойным, а вы – расслабленными, различные успешные случаи будут случаться друг за другом. Вы будто попали под сплошной влияние фортуны. И получаете различные подарки судьбы буквально не вставая с дивана.

Рак

Сегодня у вас день анализа и синтеза. Растет ваша осведомленность и осознанность, голова работает просто мгновенно, обрабатывая огромные объемы информации и успевая выдать на гора молниеносные результаты.

Лев

Пришло и ваше время получать подарки судьбы, значительные средства или множество возможностей, которые перед вами раскрываются, лишь бы вы сумели ими воспользоваться. Главное, быстро сообразить и не упустить свой шанс.

Дева

Утром вас порадуют родные или любимые люди – приятным словом, небольшим подарком или даже незначительным знаком внимания. Это настолько поднимет ваш тонус, что вы целый день будете находиться в прекрасном настроении.

Весы

Происходят встречи с приятными людьми, которые вам сообщают интересные новости, которые скажутся на дальнейшей деятельности. И эти сведения могут ускорить ваши действия и значительно улучшить результаты, если вы их учтете.

Скорпион

Ничто не приходит просто так, на блюдечке, всего вам сегодня нужно достигать, добиваться, требовать. И ваши настойчивость и решительность сыграют свою роль – вы получаете желаемое повышение и перейдете на другой уровень.

Стрелец

Активизируется личная жизнь, появляются поклонники или поклонницы, вы получаете комплименты и приятные предложения – провести вместе время, вечер или целую дальнейшую жизнь.

Козерог

Говорят, что нет ничего хуже, чем кого-то догонять и ждать. И сегодня вы целый день кого-то или чего-то ожидаете, темп жизни замедляется, вы не можете ничего начать, потому что это не от вас зависит.

Водолей

Несмотря на середину рабочей недели, этот день вовсе не для работы, поскольку подвернется возможность что-то бурно отпраздновать. То ли в семье день рождения, то ли сотрудники решат устроить сабантуй по какому-то поводу.

Рыбы

Вдруг может оказаться, что денег у вас сейчас не очень много, потребности растут и пора задуматься над тем, где бы их взять. Вот вы и будете ломать голову над этим важным вопросом.

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