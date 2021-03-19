Гороскоп на 19 марта: Овнам и Близнецам повезет с деньгами
В пятницу, 19 марта, Овны и Близнецы будут иметь хорошее настроение, в частности, из-за получения денег, у Львов будут недоразумения с близкими людьми, а у Водолеев день будет наполненным работой.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков на 19 марта.
Овен
Настроение будет очень радостным и праздничным. Вы или уже начали что-то праздновать, или в предчувствии каких радостных событий, настраиваете себя на активный отдых. Еще позитива добавляют деньги, которые вы сегодня получите.
Телец
День обещает быть спокойным, настроение – мечтательным, вы никуда не спешите, есть время немного помечтать, пофантазировать, погулять и почитать, словом, провести этот день в полном равновесии и гармонии.
Близнецы
Невероятно повезет с деньгами или с какими-то подарками или возможностями, которые буквально упадут вам на голову, причем в таких количествах, что вы себе даже представить не могли. Словом, день безумной финансовой удачи.
Рак
Голова работает ясно, производит блестящие идеи и приближает тот момент, когда вы осуществите свою самую заветную мечту, которую можно купить за деньги. И сегодня вы становитесь на шаг ближе к осуществлению мечты.
Лев
Семья или близкие люди могут вам причинить какую-то неприятность. Недомолвки, непонимание приводят к тому, что вы будете чувствовать себя как-то неуверенно. Словом, день может оказаться не слишком удачным, но не критическим.
Дева
Вы смело командуете парадом и тем участком работы, который вам поручили. День обещает быть очень активным, вы просто горите на работе, переполнены упорством, энергией, новыми идеями и желанием их воплотить.
Весы
Отдых, собственно, начинается у вас уже сегодня, потому что вместо активных действий вы словно прячетесь от людей, потому что несколько устали от их присутствия и активности. Хочется, наконец, покоя и одиночества.
Скорпион
Не слишком активный период, вы словно замерли, задумались – а стоит что-то делать, стоит ли идти туда, где вы не слишком уверенно себя чувствуете. Поэтому вы склонны сегодня больше к размышлениям и воспоминаниям.
Стрелец
Решительность и смелость вам сейчас не помешает. И с этими настроениями как раз можно подходить к руководству и выбивать себе дополнительное финансирование или какие-то полномочия. Потому вам никто не сможет противоречить.
Козерог
Интуиция нынче не просто будет вам что-то там тихо шептать на ушко, она голосит во все горло, и благодаря этому вы можете обойти довольно неприятные вещи и сохраните ваши деньги или имущество.
Водолей
День наполнен работой и привычными обязанностями, он не потребует от вас какого-то особого креатива или талантов, просто выполняйте свои обязательства, соблюдайте правила, законы, будьте консервативными и предсказуемыми.
Рыбы
Достигать целей легко и приятно, вы имеете возможность получить наконец свои все лавры, награды, признание, отпраздновать победу и достижения. Словом, почивайте на лаврах – это полезно для здоровья и самооценки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно прогнозу Соломки, на текущей неделе Стрельцам придется проявлять свои лучшие качества на работе, Рыбы рискуют остаться в одиночестве, а Водолеи получат предложения зарабатывания денег;
Астрологи определили, что самых невыносимых знаков зодиака среди мужчин в основном четыре. Так, непростыми отношения точно будут с Раком, Девой, Козерогом и Водолеем;
Астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака могут ожидать сложности и опасности в марте. В частности, Весы может накрыть депрессия, а Близнецы – перегнуть палку;
Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.