Гороскоп на 19 марта: Овнам и Близнецами повезет с деньгами

В пятницу, 19 марта, Овны и Близнецы будут иметь хорошее настроение, в частности, из-за получения денег, у Львов будут недоразумения с близкими людьми, а у Водолеев день будет наполненным работой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков на 19 марта.

Овен

Настроение будет очень радостным и праздничным. Вы или уже начали что-то праздновать, или в предчувствии каких радостных событий, настраиваете себя на активный отдых. Еще позитива добавляют деньги, которые вы сегодня получите.

Телец

День обещает быть спокойным, настроение – мечтательным, вы никуда не спешите, есть время немного помечтать, пофантазировать, погулять и почитать, словом, провести этот день в полном равновесии и гармонии.

Близнецы

Невероятно повезет с деньгами или с какими-то подарками или возможностями, которые буквально упадут вам на голову, причем в таких количествах, что вы себе даже представить не могли. Словом, день безумной финансовой удачи.

Рак

Голова работает ясно, производит блестящие идеи и приближает тот момент, когда вы осуществите свою самую заветную мечту, которую можно купить за деньги. И сегодня вы становитесь на шаг ближе к осуществлению мечты.

Лев

Семья или близкие люди могут вам причинить какую-то неприятность. Недомолвки, непонимание приводят к тому, что вы будете чувствовать себя как-то неуверенно. Словом, день может оказаться не слишком удачным, но не критическим.

Дева

Вы смело командуете парадом и тем участком работы, который вам поручили. День обещает быть очень активным, вы просто горите на работе, переполнены упорством, энергией, новыми идеями и желанием их воплотить.

Весы

Отдых, собственно, начинается у вас уже сегодня, потому что вместо активных действий вы словно прячетесь от людей, потому что несколько устали от их присутствия и активности. Хочется, наконец, покоя и одиночества.

Скорпион

Не слишком активный период, вы словно замерли, задумались – а стоит что-то делать, стоит ли идти туда, где вы не слишком уверенно себя чувствуете. Поэтому вы склонны сегодня больше к размышлениям и воспоминаниям.

Стрелец

Решительность и смелость вам сейчас не помешает. И с этими настроениями как раз можно подходить к руководству и выбивать себе дополнительное финансирование или какие-то полномочия. Потому вам никто не сможет противоречить.

Козерог

Интуиция нынче не просто будет вам что-то там тихо шептать на ушко, она голосит во все горло, и благодаря этому вы можете обойти довольно неприятные вещи и сохраните ваши деньги или имущество.

Водолей

День наполнен работой и привычными обязанностями, он не потребует от вас какого-то особого креатива или талантов, просто выполняйте свои обязательства, соблюдайте правила, законы, будьте консервативными и предсказуемыми.

Рыбы

Достигать целей легко и приятно, вы имеете возможность получить наконец свои все лавры, награды, признание, отпраздновать победу и достижения. Словом, почивайте на лаврах – это полезно для здоровья и самооценки.

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