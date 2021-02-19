Гороскоп на 19 февраля: Весы получат деньги, а Скорпионы отправятся в дорогу

В пятницу, 19 февраля, Близнецы и Весы могут получить деньги, Скорпионы отправятся в путешествие или командировку, Рыбам посоветовали принимать оригинальные решения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 19 февраля.

Овен

Придут интересные предложения, которые будут очень вам льстить, они не просто укрепляют ваш авторитет, но и значительно поднимают ваш статус и теперь вы сможете больше влиять на различные производственные процессы.

Телец

Изменения, которые происходят сегодня в вашей деятельности, вам очень нравятся, они делают вас не просто счастливыми, но и вдохновляют на активные действия и заставляют отказываться от всего того, что тянет вас назад.

Близнецы

День обещает быть финансово успешным, вы получите значительные поступления, а еще обещание о том, что со временем они могут стать еще большими. И не только обещание, но и вполне конкретный план действий, как вы можете этого достичь.

Рак

Вы продолжаете творить и вытворять что-то невероятное, увлекшись новыми направлениями, вы становитесь действительно профессионалом, поражаете людей, да и сами убедитесь в том, что вы действительно мастер с большой буквы.

Лев

Работы сейчас будет слишком много. Возможно, вы длительное время что-то откладывали в долгий ящик и теперь пришло время срочно разгрести старые завалы и завершить все дела. Впрочем, вы быстро справитесь, потому что сил много, а дедлайны подгоняют.

Дева

Нужно будет много анализировать, считать, сводить балансы и вообще работать мозгами. Поэтому не отвлекайтесь на различные второстепенные дела, какими бы привлекательными они ни казались. Даже домашние обязанности придется отложить.

Весы

Можно спокойно полежать, посвятить время себе и различным приятным процедурам, тем более, что деньги на это у вас есть – сегодня получите какой-то очередной транш, поэтому с удовольствием потратите средства на себя.

Скорпион

День подходит для того, чтобы отправиться в какую-то поездку, командировку, путешествие. И хорошо, если бы это был отпуск в теплые края. Впрочем, вас может потянуть и на более кардинальные изменения и вы можете затеять переезд.

Стрелец

Когда обжегшись на молоке, вы и на холодную воду дуете, то есть будете пытаться сегодня обезопасить себя от любых сложностей и опасностей, и местами это будет напоминать паранойю, потому что от всего не застрахуешься.

Козерог

Сегодня вы будете выполняете роль умелого управленца, который ловко руководит как своей жизнью, так и помогает людям правильно распределить нагрузку. Также сегодня могут прийти деньги в значительных размерах.

Водолей

Захочется немного оторваться и провести время не как образцовый и нереальный человек, а как вполне земное создание – в радостях, приятных зависимостях, с вкусными блюдами и вредными излишествами.

Рыбы

Для того, чтобы опередить других и получить значительное конкурентное преимущество, вам нужно будет напрячь мозги и активизировать все свое воображение. Победить вам помогают оригинальные решения и разумный подход.

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