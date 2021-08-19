Гороскоп на 19 августа: кого ждут неприятности, а кого – новая глава в жизни

В четверг, 19 августа, Весов ожидают встречи с приятными людьми, в жизни Тельцов может наступить пауза и проблемы с деньгами, а Скорпионы будут настроены на большие перемены. У Стрельцов в этот день появится шанс устроить личную жизнь, а Овны окунутся в любовь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 19 августа. Кто будет целый день получать подарки, а у кого начнется полоса финансового успеха, читайте дальше.

Овен

Посвятите день отдыху, расслаблению и спокойному созерцанию. И лучше пусть все это происходит подальше от дома, чтобы вы могли хорошо перезагрузиться. Приятный бонус в этот день – влюбленность, которая может произойти внезапно, просто как гром с неба.

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Телец

Наступает небольшая пауза, когда вы задумаетесь над своим финансовым состоянием и пытаетесь найти новые возможности его улучшить. Ведь может оказаться, что сейчас денег хватает только на самое необходимое, а вам хочется гораздо больше, чем минимум.

Близнецы

Хватит отдыхать, потому что профессиональные вопросы выходят на первый план и требуют немедленного решения. Вы можете получить предложение значительно повысить свой статус, получить новую работу, должность, обязанности, стать богатыми и знаменитыми.

Рак

Осторожность сегодня не помешает, но она должна быть совсем умеренная, ибо вы можете настолько проникнуться различными мифическими угрозами, что и вовсе из дома не выходить. Просто соблюдайте правила безопасности и здравого смысла.

Лев

Щедрость вселенной сегодня поражает – вы получаете подарки не только от близких людей, но и от совершенно чужих и даже незнакомых. Кроме того, есть возможность какого-то выигрыша или других счастливых случайностей, которые приносят деньги.

Дева

Только четкость и пунктуальность помогут вам сегодня справиться с нашествием различных дел и кучи обязанностей. И не обязательно делать все самостоятельно – распределите нагрузку между теми, кто вам может помочь и четко контролируйте исполнение.

Весы

Впереди – встречи с приятными людьми, которые возвращают к вам веру во все хорошее. Да, к счастью, мир щедр на добро, и люди попадаются отзывчивые и позитивные. И так может случиться, что знакомство с некоторыми из них продлится всю вашу дальнейшую жизнь.

Скорпион

Начать с сегодняшнего дня всю жизнь сначала? А почему бы и нет?! Вы настроены на перемены, причем считаете, чем быстрее и радикальнее они будут – тем лучше! Так что без сожаления можете сломать все прошлое и настоящее ради светлого будущего.

Стрелец

Даже если вы одиноки, сегодня есть все шансы устроить свою личную жизнь. Вы настолько кому-то приглянетесь, что получите определенные предложения – приличные, или не очень. И только от вас зависит дальнейшее развитие событий.

Козерог

К счастью, вы сегодня еще можете расслабиться, сверхсложных задач у вас не предвидится, зато есть возможность спокойно провести время, может даже кайфануть от каких профилактических приятных процедур типа массажа.

Водолей

Неожиданно может начаться производственный процесс, и это для вас будет сюрпризом – вы не будете готовы к тому, чтобы столь активно включиться, отдавая все силы и время работе. Но вы должны уже привыкнуть к этим внезапных нападений трудоголизма ваших работодателей.

Рыбы

Продолжается полоса финансового успеха. Кроме того, что вы получаете деньги, сегодня вы еще и успеваете ними наслаждаться, тратя на свое усмотрение, и ни в чем не ограничивая ни свои аппетиты, ни своих близких и любимых.

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