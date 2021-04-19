Гороскоп на 19 апреля: Овнов ждут перемены, а Тельцы получат деньги

В понедельник, 19 апреля, Овнов ждут перемены в личной жизни, Скорпионы окажутся в пути, а Тельцы и Стрельцы получат немалые деньги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на 19 апреля.

Овен

В личной или семейной жизни вы можете начать все сначала – то ли обстоятельства так сложатся, то ли захочется новых впечатлений и ощущений, то ли вы просто решите, что уже пришло время обновления.

Телец

Чувствуете себя почти миллионером, потому что вам сегодня выплачивают хорошие деньги и это просто невероятное ощущение, когда вы можете себе позволить кое-что из того, что давно хотели приобрести или оплатить услуги.

Близнецы

Работа будет привычной, время идет незаметно, потому что вы очень увлекаетесь своими занятиями. Единственная особенность этого дня в том, что вы начинаете предполагать возможность изменить что-то в своей жизни и рисуете планы захвата вселенной.

Рак

Новости, которые вы сегодня получите, заставят вас начать активно прорабатывать новые различные варианты применения своих талантов. И вы можете начать креативить и придумывать интересные схемы, главное, чтобы они вам приносили хорошие деньги.

Лев

День кажется спокойным, вы позволяете себе отдыхать и не очень беспокоиться о каких-то проблемах, в том числе и связанных с вашей деятельностью. Релакс у вас пока что, вот отдохнете и начнете усиленно работать.

Дева

С открытым забралом вы сегодня выступаете за все хорошее против всего плохого. И одерживаете победу, несмотря на то, что соперников и паникеров вокруг вас немало. Но вы убеждаетесь в собственной правоте и празднуете триумф.

Весы

Довольно милый и спокойный день, когда вы почувствуете на себе любовь и заботу, впрочем, это взаимные порывы – и вы о беспокоитесь о близких и любимых, делитесь сокровенным, отдаете все, что имеете.

Скорпион

Вас зовет дорога, даже если впереди не слишком дальние передвижения, вам все равно хочется уже покинуть привычный мир и сменить обстановку, обновить впечатления. В конце концов, взять себя на слабо и пережить какие-то приключения.

Стрелец

Появляются дополнительные деньги, причем весьма значительные, и это может вас вдохновить на кардинальные изменения. Начать можно со смены имиджа, прически, привычной дороги в магазин, образа мышления, установок и завершить переездом в другую страну.

Козерог

Очень активный день, кажется, вы решили начать новую жизнь именно с этого понедельника и с невероятным энтузиазмом беретесь за все дела, а особенно за то, что давно откладывали, готовясь стать чемпионом по преодолению прокрастинации.

Водолей

Сегодня вы осознаете, что дружный и надежный коллектив – это все таки сила. и вам нужно просто вливаться в него и становиться еще одной боевой единицей, всячески поддерживать товарищей, а когда нужно – и возглавлять какие-то инициативы.

Рыбы

Лучшая защита сегодня – это быть очень правильными и даже скучными, выполнять все по закону и регламенту, ни на нем не отступая от правил. Сейчас не стоит как-то проявлять инициативу, просто выполняйте предписания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

как рассказала Соломка, в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

Овнов до конца месяца ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень трудными.

Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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