Гороскоп на 19-20 декабря: какими будут выходные

Овны и Близнецы проведут выходные, 19 и 20 декабря, в спокойной и романтичной обстановке, а вот Раков наоборот ждут работа и конкурентная борьба. Весы в эти дни могут получить подарки и деньги, а Девы – заманчивое предложение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 19-20 декабря.

Овен

Выходные обещают быть спокойными, в обычном режиме, без потрясений и лишней работы. Вы приятно проводите время, больше отдыхаете, но и немного напрягаетесь, возможно, заниматься домашними делами.

Телец

Чувствуете себя как стреноженный конь – рады бы куда-то выйти или что-то отмочить, но почему-то не можете. То ли внешние обстоятельства не пускают, то ли дела домашние, или близкие нуждаются в вашем постоянном присутствии.

Близнецы

Выходные могут пройти романтично, хотя раньше ничего не предвещало того, что может произойти такой финт. Но здесь возможны внезапные любовь-морковь, свидание, имеющий логическое продолжение и заканчивающееся романтическим завтраком.

Рак

Эти дни не будут спокойными и расслабляющими, наоборот – придется применить силу и ум, проявлять все свои бойцовские качества, потому что приходится много работать, еще и опережать других в конкурентной борьбе.

Лев

Так не хочется никуда выходить. Дома вы чувствуете себя уютно и безопасно, вам настолько здесь хорошо, что вы готовы тут сидеть просто вечно, несмотря на то, что и так много времени уже провели в четырех стенах во время карантина.

Дева

Предложение, которое вы получите, может только на первый взгляд показаться фееричным и легкодоступным. На самом деле, вы можете столкнуться с тем, что приходится проходить какой-то очень непростой кастинг.

Весы

Суммы и подарки, которые проходят через ваши руки на эти выходные, будут значительными. И это вполне логично - вы кому-то дарите, вам что-то дарят, а количество людей, которые находятся в вашем окружении - довольно значительное.

Скорпион

И снова у вас намечаются изменения. Хотя бы на эти выходные, которые вы проведете совершенно неожиданно - возможно, в другом месте, с новыми людьми, фантастическими впечатлениями. И эти дни заставят вас задуматься и пересмотреть планы.

Стрелец

Переживаете счастливый период исполнения желаний. Это вы уже подарки и поздравления получаете в связи с днем ​​рождения? В общем, чувствуете себя вы очень наполненными и буквально на седьмом небе.

Козерог

Выходные стоит провести скромно и даже экономно, потому что сейчас средств у вас не очень много, поэтому сохраняйте все то, что у вас есть. И находите удовольствие в том, чтобы сохранять и накапливать, а не спускать.

Водолей

Семья или друзья могут поддержать финансово и подкинуть вам денег. Почему бы и не согласиться, тем более, что средства вам сейчас нужны, и в немалых количествах. Поэтому воспринимайте это как инвестицию, которой нужно будет грамотно распорядиться.

Рыбы

Приходится не отдыхать, а участвовать в соревнованиях. Конкуренты и противники не дают покоя даже на уик-энд, пытаясь опередить и доказать свою ловкость. Но вы не позволяете им это сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам зодиака настоящий прорыв.