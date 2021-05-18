Гороскоп на 18 мая: кому стоит проявить решительность

Во вторник, 18 мая, Близнецы и Раки получат деньги, Львы могут переехать в новый дом, офис или даже страну, а Скорпионы познакомятся с интересными людьми. Тельцам посоветовали проявлять решительность в этот день, и тогда они достигнут успеха.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 мая.
Овен
Достаточно спокойный день, посвященный мыслям, воспоминаниям, поискам истины. Стоит прислушаться к интуиции, которая сегодня будет особенно сильной, и поискать там ответы на важные вопросы современности.
Телец
Правда и сила сейчас на вашей стороне, поэтому можете начинать бороться за дорогие вам идеалы и за то, что вы считаете правильным в своей жизни. К тому же вы сегодня очень красноречивы, убедительны и решительны.
Близнецы
Продолжают приходить деньги и подарки и это вас очень вдохновляет. Это для вас верный знак, что вы все делаете правильно, и не стоит дергаться в разные стороны, а надо работать и дальше в том же направлении.
Рак
Интенсивная работа головой принесет вам сегодня хорошие заработки, и они будут не разовыми, а системными и долговременными. Главное – правильно все рассчитать, чтобы хватило на долгое время.
Лев
Путешествия или переезд становятся сегодня более чем реальными, вы можете вскоре сменить свое место дислокации, переехать в новый офис, в новое жилье или в новую страну, временно или на довольно длительное время.
Дева
Вы сегодня спокойно работаете, а между тем появляется надежда на то, что совсем скоро начнется новый этап в вашей деятельности, который обещает новые направления и возможности, что за ним открываются.
Весы
День обещает быть очень активными, вы можете ввязаться в какие-то разборки или борьбу за свои права, отстаивать правду. Вы не сможете остаться равнодушными, вам не все равно, когда обижают слабых.
Скорпион
Вы уже давно готовы к тому, чтобы как-то обновить жизнь, завершить что-то старое и начать новое. И люди, которые вам попадаются, могут вас настолько поразить, что вы будете готовы начать новые отношения.
Стрелец
Первую половину дня можно позволить себе больше свободы, расслабления и лени, а вот потом вы и сами как-то быстро соберетесь и можете поразить даже себя бешеными темпами и невероятной работоспособностью.
Козерог
Сегодня в вашей жизни царит четкость и трезвый расчет, а не эти все "все может быть", "не теперь, так в четверг". Если ставите перед собой обязательства, то имейте достоинство придерживаться взятого слова.
Водолей
Хотя работа у вас сегодня и тяжелая, но она стоит всех затраченных усилий, кроме того, можете найти себе какой-то дополнительный приработок, небольшой бизнес, который принесет немного денег и перспективы на будущее.
Рыбы
День сплошного покоя и самоуглубления, даже поисков смысла жизни. Вы сегодня сомневаетесь, взвешиваете различные варианты и выбираете себе лучший. Впрочем, можно долго колебаться, так ничего и не выбрав.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 17 мая Тельцов ждет романтика, Львы могут отправится в путешествия, а Девы получат деньги.
В Украине на неделе могут начать поднимать цены, чтобы удержать экономику страны на плаву и пополнить бюджет.
С 17 по 23 мая Девы и Скорпионы могут получить много денег, а у Овнов реализуются давние мечты.
Вместе с тем Весы могут стать жертвами мошенников, а у Козерогов начнется период бездействия.
В мае Близнецы, Тельцы и Раки начнут больше зарабатывать, а Стрельцов ждет прогресс и в карьере, и в финансах.
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