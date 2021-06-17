Гороскоп на 18 июня: кого ждет удачный день

В пятницу, 18 июня, Львам стоит не спешить, а посоветоваться с экспертами в вопросе заработка денег, Водолеев ждет напряженная работа, а Скорпионы могут решиться на новый этап в жизни. Стрельцы будут делиться своей решительностью, а Девы – позитивом.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 18 июня.

Овен

Оказывается, не только тяжелая и неблагодарная работа способна обеспечить вас средствами к существованию. И творчество может приносить довольно солидные деньги. И вы сегодня в этом еще раз убедитесь.

Телец

Опять приходится и чужом научаться и своего не чураться. Потому информация, которая к вам сегодня приходит, заставляет покопаться и в памяти, и в разных источниках, и осознать, что без обучения вы не справитесь.

Близнецы

Совсем непринужденно и ненавязчиво вы можете вдруг оказаться на вершине пирамиды, где в светском обществе, среди сильных мира сего, в прожекторах софитов и под прицелами телекамер.

Рак

Вы сейчас находитесь в прекрасной боевой форме и готовы навалять любому супостату или противнику, которым захочется испытать крепость ваших границ. Поэтому, кто бы что лихого ни задумал – вы сегодня побеждаете.

Лев

Пришло время подумать о том, каким образом улучшить свое материальное положение. И здесь важно не бросаться сломя голову на первые попавшиеся предложения, и не откликаться на какие-то странные проекты, а все как следует взвесить и посоветоваться с экспертами.

Дева

Очень позитивный день, когда у вас все горит в руках, все дела вы решаете легко и непринужденно, вы чувствуете большую поддержку и вашей семьи, и сотрудников, а также посторонних людей

Весы

Сегодня вы можете долго решать, куда вам двигаться, и нужно ли вообще куда-то отправляться, или вы вполне можете пересидеть дома. И может оказаться, что придется менять многое, возможно, даже место жительства.

Скорпион

Вы сейчас настолько заведены и вдохновлены, что можете решить начать новый этап или проект в пятницу, тем более, что к вам продолжают и предложения новые поступать, и сторонники вокруг объединяться.

Стрелец

Чем более решительными вы сегодня будете, тем будет лучше и для вас, и для вселенной. Ведь сидеть и ждать у моря погоды – это удел слабых, а вы на самом деле – сильные, вот и делайте то, что запланировали, и других на это вдохновляйте.

Козерог

Креативный подход поможет заработать денег, лишь бы вы успокоили внутреннюю тревогу и расслабились, чтобы голова ваша заработала, и воображение ничем не ограничивалась. И к вам придут очень светлые и продуктивные идеи.

Водолей

Работа будет такой напряженной, что с непривычки можно и проблемы со здоровьем получить. Поэтому не пытайтесь самостоятельно все сделать, позаботьтесь о правилах техники безопасности и позаботьтесь о себе сами.

Рыбы

Какими бы коварными ни были сегодня ваши противники, и какими бы сильными ни были страхи – у вас сейчас есть все необходимые инструменты и компетенции, чтобы всех победить и получить самый лучший результат.

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