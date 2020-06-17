Гороскоп на 18 июня по картам Таро: кому повезет с финансами
Гороскоп на 18 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, особенно под ее прицел попали Близнецы и Козероги. А вот Тельцам в этот день нужно быть осторожными с высказываниями.
OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.
Овен – Император
Овнам в четверг нужно притормозить и оглянуться назад. Возможно, есть дела, которые требуют завершения и стопорят ваше движение вперед. Не принимайтесь за новую работу, если на вас висит груз ответственности за старые деяния.
Телец – Колесница
Ссора с любимым человеком может оставить серьезный отпечаток на ваших отношениях, поэтому Тельцам рекомендуется избегать любых серьезных разговоров – даже если они давно назрели.
Близнецы – Звезда
Близнецам карты Таро сулят успех во всем новом и неизвестном. Не бойтесь идти на авантюры – именно они могут стать впоследствии делом всей вашей жизни. Доверьтесь удаче – она не подведет.
Рак – Воздержание
18 июня Ракам стоит позаботиться о своем здоровье. Не игнорируйте желания организма, ведь он лучше знает, что ему нужно. Избегайте стрессов и не расстраивайтесь по пустякам.
Лев – Башня
Карты Таро советуют Львам 18 июня присмотреться к окружающим. Возможно, кто-то хочет сделать вас винтиком в своем механизме. Если вы не готовы работать в команде под чьим-то началом – не поддавайтесь на манипуляции, они могут вам дорогого стоить.
Дева – Сила
Постарайтесь наладить отношения с людьми, которые могут быть вам полезны в будущем. Не упустите возможность объединить усилия с успешным человеком – его опыт может стать для вас кладезем полезных знаний.
Весы – Колесо Фортуны
Гадание на картах Таро рекомендует Весам не строить глобальных планов на будущее. Живите настоящим и не торопитесь – все, что должно случиться, случиться вовремя.
Скорпион – Смерть
Скорпионы в четверг не будут отличаться особой трудоспособностью. Утром вы еще сможете сделать то, что требуется, но ближе к вечеру лень одолеет вас. Не сопротивляйтесь, просто отдохните!
Стрелец – Маг
Приоритетом 18 июня должна стать для вас семья – тут необходимо проявить терпение и уважение к родным, уделить им достаточно времени для того, чтобы они почувствовали себя нужными. Работу и деловые отношения постарайтесь отложить на второй план – все равно энергии на них вам не хватит.
Козерог – Правосудие
Козерогам в четверг может улыбнуться удача в финансовом плане. Деньги могут придти оттуда, откуда совершенно не ждали. Потратьте их с пользой, а еще лучше – разделите эту радость с близкими.
Рыбы – Луна
Людям, родившимся под знаком Рыб, карты Таро сулят 18 июня бурную общественную деятельность. Вам легко будет выйти на контакт даже с малознакомыми людьми. День будет преисполнен новыми идеями и свершениями.