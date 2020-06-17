Гороскоп на 18 июня: что принесет ретроградный Меркурий Овнам, Львам и Ракам

Гороскоп на 18 июня 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на четверг.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Этим утром Меркурий начинает ретроградное движение. Период лучше всего подходит для подведения итогов своей деятельности и размышлений о дальнейшем будущем. Попробуйте оглянуться назад, чтобы проанализировать и переоценить важные моменты.

Ретроградный Меркурий напомнит о старых проектах, идеях или планах

Овен

Сегодня вы можете исправить некоторые ошибки и получить особое удовольствие от домашней жизни. Обстоятельства подтолкнут к желанию восстановить связь с членами семьи, заняться старыми проектами или встретиться с людьми, которых давно не видели.

Телец

Настало подходящее время для рассмотрения новых идей, планов или проектов. Попытайтесь сегодня не зацикливаться на старых ошибках или проблемах. Кроме того, кто-то из близких поможет укрепить вашу уверенность в себе или убедит преследовать свои цели.

Близнецы

Сегодня необходимо сосредоточиться на изменениях, прежде чем делать следующий шаг. Хотя возможны некоторые сбои в коммуникациях, вам удастся узнать много новой и полезной информации. Главное – будьте внимательными при подписании важных документов.

Рак

В этот день лучше не начинать новые дела или проекты, так как могут возникнуть различные недоразумения. Постарайтесь уделить больше внимания самоанализу и поиску ответов на старые вопросы, которые мешают двигаться вперед. Партнерские отношения сейчас немного укрепятся.

Лев

Сегодня вы можете столкнуться со старыми проблемами, которые внезапно всплывут на поверхность. Тем не менее постарайтесь оставить эту ситуацию позади. Попробуйте найти ответы или решения, которые ранее пропустили. Исследуйте, размышляйте и меняйте жизнь к лучшему.

Дева

В этот день следует сознательно избегать напряженных ситуаций, так как ваши действия могут сильно повлиять на дальнейшее будущее. Лучше уделите внимание пересмотру старых планов, желаний и целей. Также подумайте о том, как сделать свою жизнь более счастливой.

Весы

В это время стоит пересмотреть важные цели. Не бойтесь отказаться от работы, которая не приносит никакого удовольствия. Благодаря этому вы сможете почувствовать себя увереннее на пути к новым возможностям. Также это хороший день для доработки старых проектов.

Скорпион

Сегодня могут возникнуть различные проблемы, связанные с делами, проектами и продвижением вперед. Отсутствие какой-то важной информации будет держать вас в напряжении. Несмотря на это, постарайтесь направить свою энергию в творческие или продуктивные занятия.

Стрелец

В этот день появится новый взгляд на любовные отношения, цели и финансы. Несмотря на некоторые недоразумения, вам удастся разработать правильную стратегию для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Вопросы, связанные с реорганизацией домашнего пространства, могут быть в центре внимания.

Козерог

Сегодня появится возможность узнать что-то новое о прошлых проблемах, связанных с работой, здоровьем или отношениями. Видение того, где вы могли ошибиться или преследовать неправильные цели, может привести к эффективным решениям в ближайшем будущем.

Водолей

В этот день придется сделать шаг назад, чтобы рассмотреть некоторые вопросы, требующие особого внимания или редактирования. Кроме того, старые проблемы, связанные с работой или повседневными делами, могут всплыть на поверхность. Постарайтесь понять, что нужно оставить позади.

Рыбы

Сегодня вам придется немного замедлиться. Отложите ведение бизнеса или выполнение каких-то важных задач на потом. Старайтесь не перегружать свой день рабочими делами. Лучше уделите внимание старым творческим проектам или идеям, которые не успели реализовать.

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