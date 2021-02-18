Гороскоп на 18 февраля: Овны могут получить повышение

В четверг, 18 февраля, Овны могут получить повышение на работе, Раки получат интересное предложение, а Весам посоветовали наслаждаться семейным счастьем.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 18 февраля.

Овен

Удача сегодня сама плывет вам в руки и связано это будет с вашей работой, когда вам вдруг предложат лучшую должность или возглавить то направление работы, о котором вы давно мечтаете. Словом, все обстоятельства складываются в вашу пользу.

Телец

Неужели это действительно так бывает – вы отдыхаете, а деньги сами капают. И сегодня вы убедитесь в том, что зарабатывать можно легко и просто, почти не напрягаясь. А не так, как вы привыкли вкалывать с утра до ночи.

Близнецы

Есть немало дел, которые вы должны обязательно сделать именно сегодня, и очень важно настолько правильно распределить время и усилия, чтобы и успеть все и не упасть от перенапряжения, потому что вечером у вас еще и что-то приятное ожидает.

Рак

Интересные предложения сами идут вам в руки, вы только и успеваете, что принимать наиболее привлекательные или отвергать хлам. За ваше внимание и благосклонность будут бороться многие, поэтому можете принимать то, что вам действительно выгодно.

Лев

Семья не дает скучать и все время будет подбрасывает вам, если не поводы лишний раз напрячься, то повод что-то весело отпраздновать. Вот и сегодня выяснится, что можно снова собраться вместе и что-то отметить.

Дева

Спокойный день, что больше подходит для отдыха, а не для работы. И вам так лень что-то делать, куда-то идти, напрягаться... Так может лучше провести этот день дома, наслаждаясь всеми нюансами ничегонеделания.

Весы

Проведите этот день в согласии с собой и родными, наслаждаясь маленькими семейными радостями, возможно, празднуя какие-то только ваши личные даты или поводы. Словом, наслаждаясь семейным счастьем.

Скорпион

Один из лучших дней недели, а то и месяца, когда вы чувствуете себя просто на пике своих возможностей и понимаете, что в ваших силах завоевать этот мир, или, по крайней мере, невероятно удивить.

Стрелец

Вас будут манить деньгами или какими-то преимуществами, подарками, наградами, но окажется, что сразу вы их не получите, нужно будет довольно долгое время ждать и упорно работать.

Козерог

Коллектив верных соратников или команда ваших друзей сегодня даст вам большую поддержку. Собравшись вместе и включив коллективный мозг можно создать что-то действительно интересное и перспективное.

Водолей

Настойчиво вы будете идти к своей цели, потому что имеете уже и необходимую информацию, и уверенность в том, что вам эта цель нужна, и силы для того, чтобы ее достичь, и деньги – чтобы купить билет туда, куда вам надо или инвестировать в себя.

Рыбы

Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но сегодня вы попадете в одну из таких, где не будете знать, как выбраться оттуда, потому что любое движение приводит к еще большему ступору. Каким-то образом могут помочь деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!