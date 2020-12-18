Гороскоп на 18 декабря для всех знаков: каким будет день

Пятница, 18 декабря, принесет Близнецам финансовые вознаграждения, Козерогам удачное путешествие, а у Скорпионов день обещает быть продуктивным. Овнам в пятницу советуют отдохнуть и расслабиться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на 18 декабря для всех знаков по картам Таро.

Овен

Можно и отдохнуть немного. Последний день недели станет для вас почти выходным – вы не перенапрягаетесь на работе, и можете позволить себе расслабиться. В любом случае, работа сейчас как-то не очень получаться.

Телец

Можете рассчитывать на небольшие подарки от Святого Николая. Загляните на всякий случай под стул или клавиатуру – может кто поздравит из сотрудников, или родные уже начнут делать какие-то приятности.

Близнецы

Деньги продолжают поступать, пусть понемногу, но каждый день вы получаете приятные суммы и чувствуете себя на седьмом небе. И с этими суммами растет ваша уверенность в том, что вы занимаетесь именно тем делом, и вы на верном пути.

Рак

День стоит провести в одиночестве и в сосредоточенности, в поисках решения многих внутренних вопросов. Результатом этих раздумий могут стать очень неожиданные и даже парадоксальные выводы

Лев

Праздник только приближается, а вы уже празднуете вовсю, бурно и непрерывно. Или это уже корпоративы у вас начались, или вам и поводов никаких не нужно для того, чтобы развлечься, потому что очень уж хочется веселья.

Дева

Ну все, пора воплощать те идеи, что вы давно уже вынашивали и лелеяли. Ведь сколько же можно присматриваться и примеряться, нужны решительные действия. И пусть они не сразу приведут к успеху, но начало будет положено.

Весы

Деньги сегодня где-то исчезают, просто сквозь пальцы утекают, сколько бы их не было. Может вы слишком увлеклись подарками и потратили на них все свои сбережения? Словом, отслеживайте сегодня денежные потоки и не тратьте много.

Скорпион

Предстоит очень продуктивный день – вы чувствуете себя на высоте, способными на подвиги, есть в запасе немало сил, да еще и получаете какую-то новую информацию, которая добавит вам хорошего настроения и вдохновения.

Стрелец

Вы сегодня целый день будете выбирать себе подарки, составлять списки того, что хотите получить от Святого Николая. И не важно, или кто-то их для вас купит, или вы сами себе решить доставить удовольствие.

Козерог

Если вы сегодня отправляетесь в дорогу, то она обещает быть не только удачной, а еще и интересной, наполненной новыми знакомствами и прекрасными впечатлениями. Старайтесь получить от этого путешествия все возможные и невозможные удовольствия.

Водолей

Сегодня будет казаться, что вы – жертва обстоятельств, от вас ничего не зависит, что это другие могут управлять вами и обстоятельствами. ну настроение у вас такое, что сил не слишком много и вам кажется, что все вас используют.

Рыбы

Пришло время взять жизнь под свой контроль, еще и другими управлять. И у вас это удается, поэтому не нужно преуменьшать собственные заслуги и таланты. Просто позвольте себе проявлять свои лидерские способности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.