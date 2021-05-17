Гороскоп на 17 мая: Рыбы достигнут цели, а Весы возьмут паузу

Понедельник, 17 мая, Раки проведут в работе и напряжении, Львы будут отдыхать с семьей, а для Овнов этот день будет благоприятным для начинаний. Вместе с тем Скорпионы получат выгоду, Весам посоветовали взять паузу в работе, а Рыбы получат вознаграждение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая.

Овен

Вы сегодня – на высоте! И голова работает прекрасно, и физическое состояние – на хорошем уровне, и эмоции вы держите при себе. Словом, день благоприятен для любых начинаний и преодолений, ибо вы сейчас способны на все.

Телец

Возможно, для того, чтобы расти и продвигаться дальше, вам придется от чего-то отказаться, скажем, от работы или занятий, которые только занимают ваше время и выматывают силы, но не дают ни удовольствия, ни денег.

Близнецы

День выпадает несколько суетливый, вы делаете много разных дел, бросаетесь то к одной задаче, то к другой, параллельно пытаясь еще и какие-то личные дела решить, еще и кого-то выслушать и что-то посоветовать.

Рак

Накопилось немало работы, которую никто за вас не сделает, поэтому вы сосредотачиваетесь на выполнении всех этих задач и проводите день в работе и напряжении. Даже вечер может быть занят какими-то доработками.

Лев

Вы с удовольствием проведете этот день с семьей, близкими и любимыми. В идеале – где-нибудь подальше от суеты, на отдыхе. В любом случае, посвятите сегодня как можно больше времени тем, кого любите.

Дева

Только усердие, жесткий тайминг и соблюдение слова помогут сегодня быть как можно больше продуктивными. Вы ставить четкие цели и тщательно соблюдаете поставленные сроки, ответственно относитесь к своим обещаниям.

Весы

Сегодня можно никуда не спешить, взять паузу и посвятить время себе, детям, творчеству, встречам с друзьями. А работа может и подождать, все равно ничего грандиозного не происходит, все стоит и будто чего-то ждет.

Скорпион

Финансовый успех уже вот-вот придет и в ваш дом. Именно сегодня вы получаете какую-то выгоду, увеличенное финансирование, ожидаемое вознаграждение или еще какой-то приятный денежный или имущественный бонус.

Стрелец

У вас будет желание сегодня спрятаться от всех сложностей мира, переждать в тихом теплом месте любые ветры перемен. И даже можете начать себе готовить такой уютный бункер-убежище от всех напастей.

Козерог

Пришло время ставить планку выше и прыгать выше своей головы. Это касается и круга ваших обязанностей, и вознаграждения, которое вы получаете. Ведь вы способны на большее, и стоите большего, чем просто делать одни и те же движения.

Водолей

Сейчас вы больше времени находитесь в компании, коллективе, рядом с людьми, и это вовсе не толпа, а сплоченное общество, где вам интересно и поучительно, вы приобретаете опыт и искренне восхищаетесь этими людьми. По крайней мере, некоторыми из них.

Рыбы

Успокойтесь и не нервничайте, сегодня вы легко и почти не напрягаясь получаете то, чего хотели – вознаграждение, деньги, осуществление хоть небольшой, но все же мечты. Поэтому не суетитесь и ждите сюрпризов.

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