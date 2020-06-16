Гороскоп на 17 июня: время проявить терпение Тельцам, Водолеям и Рыбам

Гороскоп на 17 июня 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на среду.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Это очень эмоциональное и напряженное время. В течение всего дня вы можете замечать двусмысленность ситуаций, идей или действий. Поскольку завтра Меркурий станет ретроградным, сейчас лучше избегать каких-либо начинаний и принятия серьезных решений.

Гороскоп на 17 июня 2020 года

Овен

Это хорошее время для новых знакомств и приятного общения. Тем не менее сегодня может возникнуть напряженность по поводу денег или дружеских отношений. Постарайтесь найти новые способы решения текущих проблем.

Телец

Сегодня нетерпеливость и волнения могут негативно отразиться на дальнейших действиях. Старайтесь не спешить с важными выводами или решениями. Вскоре появятся новые идеи, которые помогут сделать правильный шаг и увидеть перспективу.

Близнецы

Это время новых возможностей, о которых вы даже не догадывались. Тем не менее важно действовать осторожно и использовать правильную стратегию. В центре внимания сегодня должны быть личные потребности и желания.

Рак

Сегодня возникнут разногласия во взглядах или убеждениях с близкими людьми. Однако разговоры могут стимулировать совершенно новую линию мышления, что будет вдохновлять вас на смелые поступки.

Лев

Энергии этого дня будут немного неустойчивыми. Старайтесь не сильно полагаться на других людей, поскольку все может пойти не так, как планировалось. Лучше отойдите в сторону, чтобы увидеть новую перспективу.

Дева

Сегодня ваша повышенная чувствительность поспособствует росту напряженности. Имейте в виду, что кто-то из близких людей в это время будет очень грубым и нетерпеливым. Постарайтесь избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения.

Весы

В этот день появится мотивация принять новые вызовы и изменить рутину. Однако интенсивность, которую почувствуете, может как помочь сосредоточиться, так и полностью сбить с курса. Все будет зависеть от того, как вы управляете своими эмоциями.

Скорпион

Сегодня вы можете испытать разочарование из-за того, что кто-то покажет свою ненадежность или безразличие. Тем не менее старайтесь не позволять другим людям влиять на свое настроение, мысли или поступки.

Стрелец

Сегодня вы почувствуете раздражение и напряженность, особенно если будете заниматься какими-то рутинными делами. С другой стороны, благодаря этому появится желание изменить свою жизнь и пересмотреть важные цели.

Козерог

Это время повышенного беспокойства. Небольшие проблемы внезапно приобретут все большие масштабы. Чтобы привнести баланс в свою жизнь, лучше взвесить все варианты и учесть мнения других людей, а не просто руководствоваться идеей.

Водолей

Это время беспокойной и нетерпеливой энергии. Тем не менее сегодня вы должны уделить больше внимания своим привычкам, расходам и желаниям. В идеале необходимо понять, как обращаться с деньгами, а также внести важные изменения.

Рыбы

Сегодня вам необходимо сделать шаг назад, подвести итоги недавних действий и немного замедлиться. Если возникнет недовольство, постарайтесь проявить терпение и выяснить его истинную причину, осознавая значимость ситуации.

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