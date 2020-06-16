Гороскоп на 17 июня по картам Таро: кому стоит опасаться неудач

Гороскоп на 17 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Львы и Овны. А вот Водолеям в этот день нужно держать язык за зубами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Мир

Овны, карты Таро сулят вам 17 июня успех в начинаниях. Не упустите возможность заключить важную сделку и решить те вопросы, которые длительное время откладывали в темный ящик. Пора действовать!

Телец – Сила

Карты Таро советуют Тельцам не отказываться от возможностей, будь это дополнительный заработок, новые знакомства или просто экстремальный отдых. Все в ваших руках, просто скажите "Да" новому и неизвестному!

Близнецы – Правосудие

Близнецы, 17 июня будьте бдительны: возможно, кто-то хочет вас подставить. Не верьте пустым обещаниям, наблюдайте за действиями. Держитесь подальше от дел, которые могут негативно отразиться на ваших отношениях с окружающими.

Рак – Повешенный

Ракам 17 июня нужно порадовать себя. Пусть это будет маленькая, но значимая для вас покупка, которая принесет настроение на весь день. Не скупитесь на позитивные аффирмации – они зарядят вас силой для покорения новых вершин.

Лев – Император

17 июня обстоятельства будут как можно лучше складываться для Львов. Близкие проявят поддержку там, где вы не ждали, а на работе не будут препятствовать воплощать задуманное.

Дева – Воздержание

Карты Таро советуют Девам 17 июня повременить с решениями, которые могут стать решающими в определенных жизненных сферах. Подумайте о том, что вам хочется сейчас, и ответ на вопросы о будущем придут сами собой. Ваш девиз – торопись медленно.

Весы – Верховная жрица

Весы, уделите внимание своему здоровью. Составьте график питания, подберите рацион и постарайтесь выспаться. Лишний стресс ни к чему – сосредоточьтесь на внутренней гармонии.

Скорпион – Отшельник

Скорпионы, среда для вас будет днем размышлений. Карты Таро рекомендуют уйти от суеты подальше к природе. Возможно, именно там вы обретете внутренний покой и силы для свершения новых идей.

Стрелец – Суд

Стрельцам рекомендуется 17 июня запастись терпением – не все будет идти так, как вам хочется, но время расставит вещи на свои места. Позвольте другим ошибаться и, возможно, многие ситуации разрешатся сами собой.

Козерог – Влюбленные

Козероги, карты Таро в среду обещают вам романтическое настроение. Возможно, ближе к вечеру вас будет ждет приятный сюрприз от второй половинки, а, может, бывшие дадут снова о себе знать.

Водолей – Колесница

Гадание на картах Таро рекомендует Водолеям 17 июня сдерживать свои эмоции. Постарайтесь в разговорах с близкими не делать громких высказываний, поскольку это может усугубить ваши отношения. На работе держитесь подальше от конфликтных ситуаций – это сохранит вашу репутацию.

Рыбы – Вера (Верховный жрец)

У Рыб 17 июня может наблюдаться упадок сил, поэтому карты Таро рекомендуют не брать на себя непосильную ношу, как в работе, так и в домашних делах. Выполняйте все в меру своих возможностей!

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