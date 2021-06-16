Гороскоп на 17 июня: кто получит выгодные предложения по работе

Четверг, 17 июня, станет благоприятным днем для планирования и раздумий у Львов, Овны могут получить выгодный проект по роботе, а Дев ждут бурные и непредсказуемые события. Рыбам в этот день не стоит спешить – замедление может обезопасить от ошибок и опасностей.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 17 июня.

Овен

Перед вами открываются прекрасные перспективы получить немалые деньги, возможно, это будет какой-то финансово привлекательный долгосрочный проект, но не все так просто – право на финансирование нужно еще отстоять.

Телец

Пока голова у вас работает очень активно, нужно воспользоваться моментом и тут же направлять все усилия на то, чтобы по максимуму загрузить свои мозги. К примеру, изучить еще что-то, или просчитать, проанализировать.

Близнецы

День может быть тяжелым, потому что придется слишком много работать, в том числе и физически, но все усилия компенсируются достойным вознаграждением. Возможно, вам даже сегодня выплатят намного больше денег, чем предварительно договаривались.

Рак

Получать деньги – это так вдохновляюще... И нет разницы, это оплата стабильной работы, или какие-то разовые поступления. Вот и сегодня вы получаете очередную порцию финансового поощрения и благодарности, а еще вам будут говорить приятные слова.

Лев

Небольшая пауза вам не помешает, и как бы вы ни старались ускорить события или подгонять других людей, от вашего желания мало что зависит. Потому что сегодня – день для планирования, а его стоит делать вдумчиво и спокойно.

Дева

День обещает быть бурным и непредсказуемым, и все, что вы планировали и рассчитывали, может измениться буквально за секунды. Поэтому всегда готовьте запасной вариант, словом, одевайте кроссовки и берите с собой модельные туфли.

Весы

Большая вероятность сегодня получить интересное предложение, но его реализация потребует от вас отправиться в путь, а может даже и вовсе сменить место работы или проживания. Поэтому подумайте, стоит ли овчинка выделки.

Скорпион

Вы можете принять участие в соревновании, так сказать, помериться силой с коллегами или противниками, чтобы и себя проверить, узнать о собственных возможностях, и на других посмотреть. А как вы иначе узнаете о том, что вы – лучшие?

Стрелец

Набирает новые обороты ваша любовная история. Вдруг могут активизироваться поклонники и буквально атаковать вас, а может это у вас вспыхнет сильное чувство и вам захочется быть как можно ближе к своему возлюбленному или возлюбленной.

Козерог

Работа требует новых подходов. Вы уже не можете просто так, изо дня в день, из года в год выполнять одинаковые действия и ожидать одинаковых результатов. Нужно решиться на изменения и воплотить что-то новое и прогрессивное.

Водолей

Очень активный день, когда вы просто не сможете усидеть на месте, у вас словно моторчик кое-где встроенный, вы все время подрываетесь и не можете успокоиться, пока не переделаете всех своих задач, а вечером еще и на какой-то праздник попадаете.

Рыбы

Как бы вам не нужно было срочно решить дела, сегодня не стоит никуда спешить. И пусть вас подгоняют время, люди или обстоятельства, но замедление будет лучшей стратегией, это обезопасит вас от ошибок и опасностей

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