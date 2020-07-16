Гороскоп на 17 июля: время избегать беспокойства Козерогам, Водолеям и Близнецам

Гороскоп на 17 июля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на пятницу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодняшний день будет стимулировать любопытство и желание активно общаться с другими людьми. При этом не стоит чрезмерно беспокоиться из-за рабочих моментов или домашних проблем. Ищите занятия, которые помогут достичь гармонии в личной жизни.

Овен

Это хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на учебе и личных проектах. С другой стороны, вы можете столкнуться с необходимостью выполнить какие-то срочные задачи. Сохраняйте спокойствие, чтобы достичь наилучших результатов.

Телец

Сегодня вы можете бороться с конкурирующими потребностями. Тем не менее не стоит выходить за рамки безопасных действий. Ищите позитивные решения и старайтесь сохранять спокойствие, поскольку это лучший способ избавиться от проблем.

Близнецы

Это слишком эмоциональное время. В центре внимания могут быть ваши связи, чувства и личные интересы. Попытайтесь прислушаться к своим чувствам и желаниям, но при этом избегайте страха и чрезмерного беспокойства.

Рак

Сегодня необходимо приостановить свой напряженный график и переместить амбиции на задний план. Лучше уделите внимание тем вещам или занятиям, на которые раньше не хватало времени. При этом старайтесь не расстраиваться из-за любых мелочей.

Лев

Сегодня вы почувствуете необходимость временно отстраниться от рабочих дел, целей и амбиций. Это благоприятное время для отдыха и дружеского общения. Однако также могут возникнуть срочные вопросы, связанные с домашними обязанностями.

Дева

День благоприятен для работы и бизнеса. Некоторые задачи потребуют вашего особого внимания, уверенности и повышенной ответственности. Проявляйте терпение и не обращайте внимание на отвлекающие факторы.

Весы

В этот день необходимо уделить внимание нестандартным занятиям и достижению душевного равновесия. Небольшая напряженность, которая возникнет из-за проблем в семейной жизни, может сильно отразиться на вашем настроении и общей продуктивности.

Скорпион

Сегодня вы будете склонны чего-то ждать вместо того, чтобы делать активные шаги. Тем не менее стремитесь к большей интенсивности в своей жизни. Не просто думайте о том, чего хотите, а уверенно идите к своим целям.

Стрелец

В этот день личные отношения могут быть в центре внимания. У вас появится необходимость больше общаться с близкими людьми и решать какие-то проблемы. Сосредоточьтесь на том, чтобы во всем разобраться, сохраняя максимальное спокойствие.

Козерог

Сегодня необходимо обратить внимание на бизнес и насущные вопросы. Постарайтесь разобраться с текущими задачами или проблемами, избегая страха и беспокойства. Также используйте новые возможности, чтобы приблизиться к своим целям.

Водолей

Это хорошее время для общения, развлечений и отдыха. С другой стороны, неуверенность и домашние заботы могут мешать личным отношениям. Попробуйте избавиться от беспокойства и нереалистичных ожиданий, если они вас отягощают.

Рыбы

Сегодня вы будете нуждаться в комфорте, тишине и спокойствии. Постарайтесь исследовать свой внутренний мир, чтобы лучше понять потребности. Также уделите больше внимания личным вопросам, сосредоточившись на собственном благополучии.