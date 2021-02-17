Гороскоп на 17 февраля: Тельцы будут планировать путешествие

В среду, 17 февраля, Ракам предстоит осваивать новые знания, Тельцам – планировать путешествие, а Рыбам посоветовали держать деньги, карточки и телефоны при себе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 17 февраля.

Овен

У вас в сердце уже началась весна, потому что там поселилась любовь, ваши чувства расцветают и укрепляются с каждым днем. Особенно радует то, что вам отвечают взаимностью, а впереди будет еще прекраснее.

Телец

Вы с удовольствием отправляетесь навстречу приключениям. А если дорога у вас пока откладывается, то сегодня будете ее с удовольствием планировать и организовывать – покупать билеты, бронировать отели...

Близнецы

День подходит для самостоятельной и вдумчивой работы, когда нужно закрыться от всех, выключить все средства связи и только трудиться. К счастью, сегодня за свой доблестный труд уже и деньги получите.

Рак

Учиться никогда не поздно, и сейчас вы осваиваете какие-то новые знания, получаете новые навыки, совершенствуете технику исполнения, увеличиваете свой запас рабочих инструментов, которые помогут вам достичь больших успехов.

Лев

Пора уже запускать то дело, которое вы когда-то задумали – сегодня для этого хороший день. По крайней мере, для того, чтобы уже известить о нем людям и просчитать некоторые нюансы, проанализировать выгоды.

Дева

Волна нежности накрывает вас с головой, вам хочется заботиться о близких и любимых. Такое впечатление, что у вас сейчас длится медовый месяц, несмотря на то, сколько вам лет и какое у вас семейное положение.

Весы

Большое внимание сегодня уделите домашним, особенно детям или младшим членам семьи, проведите с ними больше времени, спросите о том, что их волнует, что радует и чем они вообще живут.

Скорпион

Уже можно и успокоиться немного, провести время в согласии с собой, в равновесии. Это вовсе не означает уединиться и проспать весь день. Можно просто оставаться в раздумьях, прислушиваясь к собственным мыслям.

Стрелец

Умственные способности сегодня на высоте, и вы можете этим воспользоваться и взяться за более сложные задачи, чем обычно. К примеру, просчитать какие-то цифры бюджета или составить подробный бизнес-план.

Козерог

Если сегодня вам приходится управлять, то делаете это вполне умело, потому что не ограничиваетесь только сухими распоряжениями, но и вдохновляете людей что-то сделать, и они все радостно выполняют.

Водолей

Вы можете согласиться на довольно тяжелые условия труда или на увеличение нагрузки, но вы не будете разочарованы, потому что участвуете в интересном проекте, который обещает стать едва ли не самым большим приключением в жизни.

Рыбы

Появляются претенденты на ваши деньги. И хорошо бы это была семья, а не какие-то чужие люди, которым захочется поживиться вашим добром. Поэтому сегодня будьте особенно внимательны и держите деньги, карточки и телефоны при себе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram