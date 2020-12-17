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Гороскоп на 17 декабря для всех знаков: Водолеям лучше уладить конфликты

1.5т
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Тельцам в четверг, 17 декабря, лучше внимательно присмотреться к предложениям, которые могут поступить, Близнецам – поделиться прибылью, а Водолеям – уладить старые конфликты.

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась гороскопом для всех знаков на 17 декабря по картам Таро.

Овен

Возникают замечательные новые идеи, которые имеют все шансы стать настоящим прорывом в вашей жизни, даже если вы не собирались ничего менять. Теперь остается только как следует все просчитать и найти деньги.

Телец

К предложениям, которые к вам сегодня будут поступать, стоит внимательно присмотреться, хотя они на первый взгляд могут вам показаться не слишком перспективными. Но есть в них что-то милое и привлекательное, а впоследствии – и финансово выгодное.

Близнецы

Приятный день, когда поступают деньги, а вы только успеваете считать, и по различным статьям бюджета распределять. Впрочем, не помешало бы немного на благотворительность отдать, чтобы и людям приятно было, и у вас на сердце стало теплее.

Рак

День стоит провести очень спокойно, вальяжно и не нагружая себя ничем, что тяжелее ложки и сложнее просмотр мелодрам, а лучше – комедий. Позвольте себе наконец отдохнуть и побездельничать.

Лев

Сегодня выяснится, что вам нужно что-то дополнительно знать или уметь, сколько бы вам ни было лет, и сколько бы образований вы не имели. Поэтому берите ноги в руки и идите получать новые знания. И они должны быть объемными и основательными.

Дева

Счастливые моменты, которые вы сегодня переживаете, уже когда-то случались в вашей биографии. Но все циклично в этой жизни, и повторить все это будет не лишним, чтобы вы еще раз убедились в том, что вы на правильном пути.

Весы

Новые технологии пленят ваше сердце. Хотя вы длительное время противились прогрессу и применяли старые подходы, но рано или поздно все же приходится признавать, что наука не стоит на месте и нужно использовать ее достижения.

Скорпион

Групповая работа может быть вполне продуктивной. Хотя вы и привыкли работать самостоятельно, но иногда коллектив может и идею хорошую подбросить, и помочь с воплощением, и коллективную ответственность на себя взять.

Стрелец

Возможно, придется выходить на люди, выступать, собирать благодарную аудиторию и вообще всячески популяризировать и себя, и то, чем вы занимаетесь. В конце концов, вы и мир только выиграют от того, что о вас узнают люди.

Козерог

Мысли о том, что изменения сейчас крайне нужны, весь день будут беспокоить вашу душу. И вы даже уже подготовите какие-то планы для того, чтобы оптимизировать свою жизнь, а также совершите какие-то действия, чтобы не было дороги назад.

Водолей

Семейные дела налаживаются, вы становитесь более снисходительными и добрыми. Если существует какой-то конфликт – свежий или старый, то сегодня его нужно уладить, чтобы семейные праздники прошли мирно и душевно.

Рыбы

Пришло время проявлять свою силу – физическую или моральную, вы становитесь более влиятельными и могущественными, к вам прислушиваются и несколько даже побаиваются. А вот как вы будете распоряжаться этими качествами – это уже ваша личная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала детальный прогноз для Близнецов на 2021-ый. По ее словам, год окажется довольно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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