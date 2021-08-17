Гороскоп на 17 августа: Козероги получат деньги, а Стрельцы приймут важное решение

Во вторник, 17 августа, Близнецов ждет феерическое событие, которое может поменять жизнь, Девам посоветовали пересмотреть свои подходы к получению денег, а Стрельцам придется принять важное решения. В этот день Козероги могут получить большую сумму денег, а Водолеи могут поменять работу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 августа. Кого ждет подъем и прилив сил, а кому стоит замедлиться и набраться терпения, читайте в материале.

Овен

Позвольте себе немного отдыха, просто проведите этот день как можно спокойнее, в расслаблении и одиночестве, потому что вам сейчас для того, чтобы восстановиться, очень нужно именно уединение и полный релакс.

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Телец

Это может быть очень счастливый семейный день, когда вы наслаждаетесь ощущением семейного единства, возможно, отмечаете какие-то праздники, и вообще очень счастливы. Впрочем, эти чувства могут касаться и ваших дружеских отношений.

Близнецы

Этот день может стать действительно феерическим, ведь с вами случается одно из тех чудес, о которых вы будете вспоминать всю свою жизнь. Это может быть как выигрыш в лотерею, так и достаточно перспективный контракт, а может и знакомство с восхитительным человеком.

Рак

Ваша светлая голова позволяет разрабатывать просто гениальные планы. Сегодня вы будете работать над важной темой, которая готова поднять ваш статус на невероятную высоту, стать успешными и знаменитыми. И вам удастся изобрести отличный способ это сделать.

Лев

Вы сегодня и швец, и жнец, и на дуде игрец, словом, работаете очень много, и за всех. Приходится вам и командовать, и черновую работу выполнять. Но вы настолько мотивированы, что вам очень это нравится, хотя физически и будет сложновато.

Дева

Уже стоит менять свои подходы к деньгам и к способам их получения. Именно сегодня вы можете убедиться в том, что старые методы уже не работают и нужно их пересмотреть, а может и кардинально отказаться от того, что уже не приносит ни радости, ни прибыли.

Весы

Хватит сидеть на месте и ничего не делать. Похоже, что пришло время задуматься над тем, что в будущем принесет вам развитие и рост, например новые знания и умения, какие-нибудь учебные курсы. Выбирайте себе новые направления по желанию и с лучшими перспективами.

Скорпион

От вашего мудрого слова сегодня многое зависит. К примеру, вы настолько можете вдохновить своих детей, любимых или коллег, что они действительно поверят в себя и готовы будут перевернуть этот мир и превратить свою жизнь в нечто невероятное.

Стрелец

Целый день будете что-то выбирать и сомневаться, ведь вы должны принять серьезное решение, от которого зависит ваша дальнейшая жизнь. И это очень непросто сделать, ведь все варианты вас вполне устраивают, просто вы еще не определились.

Козерог

Вы должны получить сегодня большую сумму денег, которую очень долго ждали, возможно, вам кто-то должен был и вот наконец-то можете рассчитывать на возвращение долга. Поэтому подумайте над тем, на что потратить или куда вложить эти средства.

Водолей

Ваши таланты требуют выхода, и если вы пока не очень довольны своей профессиональной реализацией, можете принять решение сменить работу или начать собственное дело, словом, дать старт чему-то новому, пойти в новом направлении, чтобы наконец быть реализованными.

Рыбы

Сегодня приходится много работать головой, чтобы быстрее достичь поставленных целей. И вы будете в этом настолько ловкими, что можете прослыть настоящим гением, но умственный труд требует сосредоточенности, поэтому вы сейчас не слишком дружелюбны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

август 2021 года будет очень удачным для Львов, Дев и Водолеев. Им будет везти на всех фронтах.

В августе у Близнецов может начаться новая романтическая история, Стрельцы захотят поменять все в личной жизни, а Водолеи и Весы будут стремиться к одиночеству.