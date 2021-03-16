Гороскоп таро на 16 марта: кого ждут хорошие новости

Во вторник, 16 марта, Стрельцы получат хорошие новости по работе, Тельцам и Ракам посоветовали сбавить обороты и не спешить, а Водолеев может ждать путешествие или переезд.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков на 16 марта.
Овен
Контакты с зарубежьем будут очень успешными и обещают вам немалые прибыли. Верные и умные решения дают вам очень привлекательные перспективы, и перед вами раскрываются замечательные возможности для обогащения.
Телец
Стоит немного сбавить обороты и переждать какие-то острые моменты для того, чтобы в будущем надеяться на успех. Словом, не спешите сегодня ничего делать, потому что спешка не приведет к желаемым результатам.
Близнецы
Спокойный и очень медленный день, когда вместо привычной беготни и суеты, стоит уделить внимание себе, здоровью, сосредоточиться на внутренних процессах и понять, что с вами происходит.
Рак
Что-то вы совсем заработались последнее время, поэтому стоит уже и паузу взять, и устроить себе перезагрузку, занявшись совершенно иным видом деятельности, чтобы совсем не выгореть и не чувствовать себя уставшими.
Лев
Если вам не дают покоя амбиции, то следует не скрывать свои желания, а попробовать заявить о них, взять на себя ответственный кусок работы и доказать всем, что вы действительно способны на поступки.
Дева
Семья и дела личные выходят на первый план - ваши дети или любимые требуют внимания, и вы все время посвящаете близким и родным людям, может даже игнорируя все производственные дела.
Весы
День будет больше походить на праздник, все время вас сопровождает хорошее настроение, и люди вокруг вас создают очень приятную и праздничную атмосферу, что позволяет вам чувствовать себя чрезвычайно счастливыми.
Скорпион
Вам будет казаться, что кто-то мешает вам в полной мере проявить ваши таланты. Но сегодня произойдет чудо, и перед вами раскрываются невероятные возможности. Главное, чтобы вы успели воспользоваться этим окном. возможностей.
Стрелец
Приходят хорошие новости относительно вашего профессионального роста, но их нужно как следует осмыслить и обработать. Возможно, для вас готовят новую должность или новое направление работы, где вы, наконец, сможете себя проявить.
Козерог
Перед вами сейчас стоят очень важные задачи – начать новый этап, сделав определенные шаги в этом направлении. Будьте консервативными и очень правильными, не выдумывайте велосипед, а воспользуйтесь проверенными чертежами.
Водолей
Если у вас впереди вырисовывается перспектива переезда или путешествия, то сегодня – самое время как следует подготовиться к перемещению: продумать маршруты, логистику, заказать билеты, гостиницы, договориться о трансфере и прочем.
Рыбы
Настроение боевое. Вы настроены решительно, чувствуете свою силу и возможность преодолеть любые препятствия, соперников и конкурентов. И действительно, сегодня у вас будет возможность принять участие в соревнованиях и победить.
Как сообщал OBOZREVATEL:
таролог составила гороскоп на неделю с 15 марта – Рыбы рискуют остаться в одиночестве, а Водолеи получат предложения зарабатывания денег.
На неделе нескольким знакам зодиака будет везти меньше других – Скорпионы могут поддаться на провокации, а Львы будут чувствовать упадок сил.
Украина, по ее словам, может получить финансовую помощь, а вместе с тем – утечку информации относительно хищений и расходов на высшем уровне.
В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.
В Украине в начале весны может быть перезагружена власть и вся экономическая система страны.
Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
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