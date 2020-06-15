Гороскоп на 16 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Гороскоп на 16 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Весы. А вот Рыбам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на вторник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Рыцарь Мечей

Овны, вас ожидает чрезвычайно позитивный день, так как вы будете на пике своей активности! На работе у вас будет более, чем достаточно дел, но вы со всем справитесь и достигнете поставленных целей.

Телец – Башня

Карты Таро говорят, что Тельцам 16 июня вечером стоит максимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Вам стоит отдохнуть!

Близнецы – Дама Денариев

Для Близнецов этот день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, что будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых нужно проявить максимальную рассудительность и сдержанность.

Рак –​​​​​​​ Влюбленные

Гадание на картах Таро обещает Ракам романтический день. Возможно, вы встретите свою вторую половинку. Есть вариант, что о себе также напомнят бывшие.

Лев – Паж Кубков

Карты Таро предсказывают Львам 16 июня небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

Дева –​​​​​​​ Колесница

Вероятно, что на долю Дев 16 июня может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Весы – Солнце

Карты Таро советуют Весам 16 июня не засиживаться дома вечером. Попробуйте найти возможность выбраться в гости или заняться любимым хобби вне дома. В таком случае судьба может принести вам интересный подарок.

Скорпион –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро советуют Скорпионам 16 июня быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.

Стрелец –​​​​​​​ Маг

Стрельцы, в первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.

Козерог –​​​​​​​ Двойка Денариев

Карты Таро советуют Козерогамне отчаиваться и не драматизировать в случае, если их планы пойдут не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали.

Водолей – Звезда

Водолеи, в ближайшее время ваше финансовое положение улучшится. Можете раскошелиться на то, о чем вы давно мечтали, вскоре затраты компенсируются.

Рыбы –​​​​​​​ Верховная Жрица

Рыбам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба 16 июня будет способствовать в таких делах.