Гороскоп на 16 июля: два знака в пятницу уже начнут отдыхать, а еще два – вдохновятся работой

Пятница, 16 июля, окажется для всех представителей зодиака очень разной, но одинаково интересной. Так, Овны уже начнут отдыхать, у Весов откроется второе дыхание для активной работы, а у Близнецов появятся серьезные профессиональные перспективы. В то же время Львы получат интересное предложение, Девы превратят день в настоящий праздник, а Скорпионы значительно замедлятся в своей деятельности и будут просто медитировать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 16 июля. Кому придется просить помощи коллектива, а кто будет действовать самостоятельно и решительно – читайте дальше.

Овен

Вы уже почти отдыхаете, поскольку основную часть работы уже завершили, все намеченные на эту неделю обязанности выполнили и теперь с чистой совестью можете расслабиться и вознаградить себя за труды.

Телец

И откуда у вас силы берутся, чтобы так интенсивно работать? Казалось бы, уже к пятнице должны были устать, а у вас будто второе дыхание открывается и вы демонстрируете все новые и новые возможности своей работоспособности.

Близнецы

Вы выходите на новый уровень, возможно, даже международный, появляется возможность заявить о себе чуть ли не на весь мир. И вам нужно как можно быстрее воспользоваться этими возможностями, пока они у вас есть.

Рак

Вас ожидают новые вызовы и соревнования, ведь у вас будет повод принять участие в каком-то конкурсе, и от того, как быстро вы сообразите и попадете в последний вагон, зависит и ваш дальнейший успех.

Лев

Внезапно может прилететь интересное предложение работы или дополнительного заработка, а может, и нового бизнеса. В любом случае, оно обещает быть достаточно финансово успешным и достаточно длительным, поэтому внимательно отнеситесь к подобным идеям.

Дева

Этот день может превратиться в настоящий праздник, несмотря на то, что это все еще трудовые будни. Но стоит вам выйти за порог дома или работы, как вы погружаетесь в какую-то невероятную праздничную феерию, где все веселые и счастливые.

Весы

Вам сейчас очень нужна коллективная мысль, вы не можете самостоятельно действовать и решать, поэтому лучше посоветоваться с командой, экспертами и попросить помощи у коллективного разума. И это приведет к значительному прорыву.

Скорпион

Вы значительно замедлились и со стороны может показаться, что вы находитесь в каком-то медитативном состоянии, задумчивые и даже заторможены. А между тем, вы все время что-то ожидаете и просто не можете двигаться быстрее.

Стрелец

Наконец вы имеете на руках все карты и знаете, как нужно действовать, и вас ничто не сдерживает от решительных действий, тем более, что финансовую сторону вашего вопроса кто-то может закрыть, проинвестировав ваш проект или идею.

Козерог

Перед вами раскрываются очень широкие возможности, но не все они одинаково приемлемы и выгодны. И сегодня вам лучше задуматься и проанализировать все предложения, подключив не только логику, но и интуицию.

Водолей

Вы собираетесь с мыслями и что-то решаете относительно вашего дальнейшего пути, поскольку возникают вопросы финансов, вернее их отсутствия. Но пока вы не в силах действовать как-то смело и решительно, потому разрабатываете план постепенного продвижения.

Рыбы

Считайте, что вам повезло, ведь конец недели будет для вас почти еще одним выходным – расслабленным и очень шикарным, вы его можете провести в каком-то красивом месте, в полном релаксе и удовольствиях.

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