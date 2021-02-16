Гороскоп на 16 февраля для всех знаков: кто получит много денег

Во вторник, 16 февраля, Скорпионы, Девы и Раки могут получить деньги, Львов ожидает настоящий прорыв в деятельности, а Тельцам посоветовали сбавить обороты.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 16 февраля.

Овен

Отличный день для того, чтобы получить подтверждение, что вы выполняете важную роль и без вас бы вообще ничего не произошло. А это именно вы – тот двигатель, запускающий всю работу и настраивающий процессы.

Телец

Сегодня вам нужно будет сбавить обороты, потому что сил для напряженной деятельности недостаточно, и коллеги или партнеры тоже как-то не очень активны, все время опаздывают, задерживают процессы и не выполняют свои обязательства.

Близнецы

Приходится достаточно напряженно работать, а вам так хочется праздновать и бездельничать. Впрочем, сегодня вы успеете и то, и другое, потому что в жизни, особенно таком насыщенной, всегда найдется место для... праздника.

Рак

В своей профессиональной сфере вы достигаете еще большего успеха. И это не только хвалебные оды вашему таланту и работоспособности, но и вполне конкретные финансовые результаты – вам начинают платить больше денег.

Лев

Происходит настоящий прорыв в вашей деятельности, и вы готовы и к этим изменениям, и к авантюрам, которые за ними следуют. Вашей решимости сейчас можно только позавидовать. Вот что значит правильно настроить себе мозги и найти мотивацию.

Дева

Ваши финансовые дела значительно улучшатся, потому что кто-то позаботится о том, чтобы закрыть какие-то ваши потребности, а может вы и сами найдете сумму, которая вдруг понадобилась. И произойдет это достаточно быстро и легко.

Весы

Больше сосредоточенности и покоя сегодня не помешают. Хотя вы можете и корить себя за то, что не слишком содержательно проводите этот день, но всему свое время, а это значит, что для вас этот день – для осмысления, а не действий.

Скорпион

К вам должны прийти деньги, но они с неба не упадут, потому что придется за них бороться, доказывая, что вы их заработали, заслужили и вообще их стоите. Поэтому всегда держите наготове и хорошие аргументы, и нужные документы.

Стрелец

Можете встретиться с проявлениями манипуляции, когда кто-то пытается использовать вас, достичь своих целей, манипулируя вашим желанием быть хорошими или чувством вины. Как только почувствуете это – прекращайте общение.

Козерог

День повышенного стресса, ведь он полон самыми разнообразными задачами, и везде вам нужно успеть, и все качественно сделать, встретиться с большим количеством людей, еще и вопросы амурные решить.

Водолей

Придется немало чего обдумывать, анализировать и налаживать работу, раздавать распоряжения и выполнять роль руководителя, пытаясь упорядочить все производственные процессы.

Рыбы

Хотела бы ваша душа в рай, хотелось бы и активно поработать, и с коллегами что-то обсудить, но вдруг могут возникнуть обстоятельства, мешающие вам в полной мере насладиться нормальными рабочими процессами.

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