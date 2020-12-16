Гороскоп на 16 декабря для всех знаков: у кого начнется новая жизнь

Среда, 16 декабря, станет для Раков и Козерогов началом чего-то нового, Близнецам принесет приятные знакомства, а Стрельцам стоит быть внимательнее.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 16 декабря.

Овен

Вы чувствуете себя на высоте во всех смыслах: и самочувствие отличное, и сил много, и с работой прекрасно справляетесь, да еще и вас в пример другим ставят. Словом, переживаете период возрождения и триумфа.

Телец

Оптимально, что можно сегодня сделать – это принимать разумные решения. Голова вам сейчас очень понадобится, потому пользуйтесь своим светлым умом, применяйте его аналитические и логические возможности.

Близнецы

Встречи и знакомства, которые сегодня происходят, обещают быть не столько деловыми, сколько приятными и довольно личностными. Вы получаете возможность посмотреть на себя глазами другого человека.

Рак

День может положить начало чему-то новому. К примеру, вы решите осваивать какие-то новые навыки, или подумаете о новой работе, или вам предложат куда отправиться или вступить в какое-то сообщество.

Лев

Если вы длительное время находились в неизвестности, и вообще не видели впереди выход, то сегодня происходит настоящий прорыв – вы открываете для себя новые пути и уже видите новые возможности.

Дева

Чтобы осуществить все свои задумки и планы, приходится ускоряться. Поэтому день сегодня обещает быть достаточно напряженным и насыщенным различными заботами. Но вам не привыкать к такому графику и вы легко разруливаете все дела.

Весы

Щедрость, с которой вы сегодня раздаете приятные слова и подарки, растопит любое сердце. Впрочем, вам сейчас не слишком важно получить благосклонность, поскольку вы сосредоточены на собственных чувствах и радуетесь тому, как вам приятно одаривать других.

Скорпион

Не тратьте все деньги, потому что с такими аппетитами и такой скоростью, что вы их транжирите, можете на праздники остаться совсем на бобах. Конечно, это очень приятно что-то покупать и дарить, но во всем должна быть мера.

Стрелец

Позаботьтесь сегодня о защите, как имущества и денег, так и себя. И сделайте все возможное, чтобы обезопасить себя от различных неожиданностей и недобрых помыслов других. Проверяйте двери, прячьте подальше кошелек и не открывайте странных писем и ссылок.

Козерог

Дорога, которая сегодня у вас предполагается, будет хоть и привычной и даже скучной, но она способна вам принести новые откровения. Поэтому вместо того, чтобы томиться и втыкать в телефон, воспринимайте ее как переход из старой жизни в новую.

Водолей

Переведите уже дыхание, напряженный период этого напряженного года, кажется, подходит к концу и впереди светит немного отдыха. Вы так хорошо справились с испытаниями, что не помешает себя наградить.

Рыбы

И снова приходится тяжело работать. А что делать – впереди праздники, поэтому надо как-то ускоряться и переходить на более интенсивные формы труда. Впрочем, это не значит, что вы в дальнейшем будете отдыхать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала прогноз для Украины по картам Таро на неделю 14-20 декабря. По ее словам, общество будет сосредоточенным на подготовке к праздникам и решении собственных проблем. В то же время, экономика страны продолжит разрушаться.

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