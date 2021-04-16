Гороскоп на 16 апреля: кого ждут приятные сюрпризы

В пятницу, 16 апреля, в жизнь Близнецов может ворваться любовь, Раки могут сорвать настоящий джек-пот, а Львов ждут приятные сюрпризы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 16 апреля.

Овен

Кто бы или что вас не сдерживали, сегодня вы освобождаетесь от ограничений. Конечно, это можно сделать мягко и спокойно, но вы не подбираете слов и, как всегда, прёте буром и не обращаете внимания на личности.

Телец

Утром у вас предполагается активное противостояние, то ли с системой, то ли с человеком, который заигрался в вахтера и не хочет вас куда-то пускать. Но потом все решается, успокаивается и дальше вы находитесь в ровном и продуктивном состоянии.

Близнецы

День пропитанный любовью и преданностью. Даже у тех, кто давно уже махнул рукой на личную жизнь, сегодня может случиться любовь, когда наконец вы почувствуете, что это такое, когда в сердце – огонь, а в животе – бабочки.

Рак

Начало дня будет достаточно привычным и даже вялыми, как говорится, ничто не предвещало, а вот потом вас ожидает настоящий сюрприз, потому что вы можете сорвать настоящий джек-пот – выиграть конкурс, получить премию или удивительное предложение.

Лев

Вас ожидают приятные сюрпризы. Мало того, что день вы проведете достаточно спокойно и с удовольствиями, так и еще и могут произойти приятные встречи или контакты. К примеру, пришлет весточку человек из вашего прошлого.

Дева

Успокойтесь уже наконец, соберитесь с мыслями. У вас был достаточно напряженный период, который изводил вас физически и морально, поэтому пришло время равновесия и стоит чуть позаботиться о себе, отдохнуть и расслабиться.

Весы

Приходят деньги, хоть вы не слишком того хотите, и не очень уж и работаете над этим вопросом, но финансы и благоприятные возможности их получить просто преследуют вас. Поэтому приходится уже придумывать, на что их тратить.

Скорпион

Наступает время активных действий, когда вам приходится больше работать, в том числе и локтями расчищая себе дорогу, и что-то отстаивать. И это могут быть как какие-то групповые соревнования, так и сольные выступления.

Стрелец

Поступают свежие предложения по работе. И это может быть очень перспективно, потому что в конце концов почувствуете уважение к вам, вашему опыту и навыкам, а еще это может принести вам хорошие деньги и полную реализованность.

Козерог

Обнадеживающие новости позовут вас в дорогу, и вам нужно будет быстро и организованно собраться, учитывая все нюансы и потенциальные неожиданности. Поэтому будьте внимательны и предусмотрительны и обо всем позаботьтесь.

Водолей

День будет непростым, вы, поставив перед собой очень амбициозные цели, много и тяжело работаете. Но это ваш выбор - никто вас не заставляет так напрягаться. Но вам нужно доказать прежде всего себе, что вы на многое способны.

Рыбы

Приходится тормозить собственную фантазию и уменьшать свои желания, потому что семья потребует средств. И хотя вы уже мысленно позволили себе все, обстоятельства заставляют пересмотреть личную смету.

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