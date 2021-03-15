Гороскоп на 15 марта: Близнецы и Скорпионы получат деньги

В понедельник, 15 марта, Овны могут встретить любовь и изменить свою жизнь, у Близнецов и Скорпионов наладится финансовое положение, а Львов ждут новые знакомства.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 15 марта.

Овен

Любовь может перевернуть вашу жизнь с ног на голову. И вы забудете обо всем, что раньше тщательно планировали, потому что в вашу жизнь врываются новые эмоции, желания, стремления, перспективы.

Телец

Вы стремитесь сделать все, чтобы ваша семья была счастлива и всем довольна. Поэтому сегодня все ваши мысли и финансы будут направлены на семью, на обеспечение ее всем необходимым, и даже большим.

Близнецы

Все ваши финансовые ожидания оправдываются – вы получаете тот уровень вознаграждения за свою работу, на который рассчитывали. Впрочем, вашим доходам есть куда расти, стоит лишь правильно организовать свою деятельность.

Рак

Обстоятельства требуют от вас еще тщательнее относиться к вашим финансам, вести бухгалтерию, откладывать деньги на различные нужды и вообще учитывать тот факт, что средства могут поступать нерегулярно.

Лев

Знакомство с новыми людьми приносит в вашу жизнь новые краски и новые возможности. Ведь это может быть не только приятное общение с теми, кто вас понимает, но и вполне взаимовыгодные контакты.

Дева

Вы можете получить предложение влиться в какой-то творческий коллектив или даже возглавить команду. Словом, открываются интересные возможности для самореализации, в том числе, и в качестве лидера.

Весы

Все еще можете и дальше отдыхать и расслабляться, никакие срочные дела вас не ожидают, поэтому можно посвятить время прогулкам, просмотру фильмов и разного рода спокойным и привычным удовольствиям.

Скорпион

Как раз тот случай, когда "сидела-сидела, и высидела", вы вроде бы ничего особенного не делали для улучшения своего материального положения, но немного подождали – и вам деньги сами начали на голову сыпаться.

Стрелец

Происходит активизация в деловой сфере – у вас рождаются новые идеи относительно работы, бизнеса и монетизации своих талантов и навыков, и здесь же находятся те, кто готов вас поддержать и воплотить ваши замыслы в жизнь.

Козерог

Сегодня ваша тяжелая работа наконец будет достойно вознаграждена. Ведь сколько же можно постоянно работать, основываясь только на надеждах и на обещаниях? И вот наконец вы получаете все, на что заслуживали.

Водолей

День проходит в нормальном рабочем ритме, спокойном и деловом, вы честно и добросовестно выполняете свою работу и очень радуетесь и потому, что она у вас есть, и тому, что вы можете реализовать себя.

Рыбы

Впереди – очень насыщенная неделя, и вам сегодня уже следует подготовиться к ней, размять мышцы, нарисовать план действий, обеспечить себя всеми необходимыми инструментами и материалами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.

В Украине в начале весны может быть перезагружена власть и вся экономическая система страны.

Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.

А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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