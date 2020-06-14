Гороскоп на 15 июня по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Гороскоп на 15 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Весы. А вот Скорпионам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Колесница

Овны, 15 июня – это хороший день, чтобы сконцентрироваться на семейных делах и вопросах личного характера. Уделите время близким и порадуйте своего любимого человека.

Телец – Мир

Тельцам 15 июня необходимо настроиться на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня представители этого знака почувствуют усталость и раздражение.

Близнецы –​​​​​​​ Двойка Денариев

15 июня обстоятельства будут складываться как можно лучше для Близнецов – и личные, и деловые партнеры будут проявлять понимание и не препятствовать им воплощать задуманное.

Рак –​​​​​​​ Воздержание

Раки,этот день станет для вас серьезным испытанием на прочность и трудоспособность. Но если вы захотите добиться успеха – у вас все получится.

Лев –​​​​​​​ Паж Кубков

Львы, у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Карты Таро советуют 15 июня выбрать вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Дева –​​​​​​​ Солнце

Дев 15 июня будет ждать на редкость спокойный день. Поэтому карты Таро рекомендуют наслаждаться каждым моментом и посвятить свободное время самосовершенствованию.

Весы –​​​​​​​ Верховная Жрица

Гадание на картах Таро советует Весам 15 июня заняться своим здоровьем. Прогулки на свежем воздухе, правильное питание и спорт помогут вернуться в форму.

Скорпион – Рыцарь Мечей

Карты Таро предупреждают, что Скорпионов ждет эмоциональный день. Чтобы не довести себя до нервного срыва, научитесь контролировать свои эмоции. Чтобы избежать неловких ситуаций, лучше промолчите.

Стрелец –​​​​​​​ Четверка Жезлов

15 июня Стрельцам необходимо набраться терпения. Вас будет все раздражать и вы даже не сможете выспаться. Но если кажется, что весь мир против вас, то стоит попробовать стать его частью, чтобы было легче.

Козерог –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро советуют Козерогам сделать что-то необычное 15 июня и попробовать вырваться из рутины. Можете смело поэкспериментировать. День хорош для любых изменений. Главное не просиживать все время на диване.

Водолей – Башня

Водолеи, уделите немного времени родным и друзьями 15 июня. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого начали терять. Судьба будет способствовать вам в таких делах.

Рыбы –​​​​​​​ Маг

Для Рыб этот день будет удачным во всех отношениях, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.

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