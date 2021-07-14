Гороскоп на 15 июля: один из знаков ждут интересные знакомства, а двух – накроет любовь

В четверг, 15 июля, Овны раскошелятся на комплименты, Близнецы неожиданно попадут на празднование, а Раки будут получать победы. Тогда как Девы неожиданно встанут на защиту обиженных, а Рыбы активно возьмутся за саморазвитие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 15 июля. Кому вернут долги, а кто сможет отдохнуть – читайте дальше.

Овен

Вы сейчас и на себя не похожи, очень уж милые и снисходительные, а еще – щедрые на добрые слова, комплименты и подарки. Возможно, потому что сейчас вы как раз влюблены, и вам нужно чем-то завоевывать своих любимых.

Телец

Мысленно вы много бы чего хотели, и уже немало бы переделали, но какие-то обстоятельства сдерживают вас и вы не можете ничего сделать, только в голове обрабатывать планы и осуществлять свои замыслы.

Близнецы

Вы можете попасть на какое-то празднование или светское мероприятие, которое принесет вам не только эстетическое удовольствие, но и знакомства с интересными людьми и установление перспективных связей. Будьте внимательны и вежливы.

Рак

День безумных скоростей, решительных действий и побед, вы сегодня можете быть на удивление очень спонтанными, быстро принимать решения и внезапно становиться победителями в поединке. А еще можете неожиданно стать популярными.

Лев

Когда вы будете составлять планы на этот день, стоит отталкиваться от давних своих желаний и целей, поскольку для вас сегодня будет чрезвычайно актуальным осуществить какие-то свои большие мечты из прошлого.

Дева

Вы можете неожиданно стать на защиту обиженных и изо всех сил защищать чужие интересы и права. И здесь важно не бить никого сгоряча, а все же придерживаться буквы закона и не перегнуть палку, иначе и вы можете пострадать, и ваши подопечные.

Весы

Ваше умелое управление людьми или проектами сегодня приводит к чрезвычайным результатам – вы достигаете поставленных целей. Но не стоит слишком гордиться этим, ведь работа все равно была коллективной.

Скорпион

Сегодня вам будут отдавать долги. Причем, можете рассчитывать на довольно значительные и неожиданные поступления. Возможно, увеличив сумму, таким образом перед вами будут извиняться за задержку.

Стрелец

Хороший день для работы – стабильной, размеренной, не слишком творческой, зато привычной. У вас есть время и на выполнение своих производственных обязанностей, и на планирование, и на мечты, и на подготовку к новой стадии вашего проекта.

Козерог

Тот случай, когда любовь потребует пожертвований, или хотя бы подарка. Ваши любимые или близкие будут нуждаться в вашем финансовом участии, они могут и сами попросить, а вы можете и сами предложить как-то решить этот вопрос.

Водолей

Сегодня можно уже немного и расслабиться, отдохнуть от напряженных будней, возможно, больше пообщаться с коллегами или друзьями, обсудить какие-то милые эмоциональные вещи, словом, душевно провести время.

Рыбы

Сегодня обостряется ваше стремление развиваться и куда-то двигаться. Вы начинаете осознавать, что сидеть на одном месте – это не выход и начинаете что-то делать, чему-то учиться, что-то планировать и воплощать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю до 18 июля. В частности, Тельцам можно попутешествовать куда глаза, Близнецы будут чувствовать себя счастливчиками, а Раки могут получить проблемы со здоровьем.

Также до 18 июля четыре знака зодиака будут ждать неудачи. В частности, Раки могут получить бешеное переутомление, если себя не беречь, а Дев ждут эмоциональные всплески и ссоры.

Также астрологи назвали четыре знака зодиака, которые отличаются особой энергичностью и вспыльчивостью. У них очень жестокие нравы.

А еще четыре знака зодиака этим летом пойдут вверх по карьерной лестнице. Поскольку этот период считается идеальным для созревания проекта или появления новых идей.

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