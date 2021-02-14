Гороскоп на 15 февраля для всех знаков: кого ждут перемены

В понедельник, 15 февраля, у Близнецов может начаться новый этап в жизни, Львы будут озадачены поиском денег, а Весы достигнут цели, к которой давно шли.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 15 февраля.

Овен

Сегодня вы никуда не спешите, все делаете внимательно и сосредоточенно, возможно, будете заниматься финансовыми делами или юридическими документами, где требуется логика и сконцентрированность.

Телец

Будет над чем задуматься в этот зимний день, обдумать свою жизнь и то, куда вы сейчас движетесь, возможно, пересмотреть свои предыдущие планы и изменить их в пользу более насущных и интересных.

Близнецы

Снова выбирать новую жизнь вам не впервой, и вы это воспринимаете с бешеным оптимизмом, радостно бросаясь изучать перспективы и составлять планы завоевания мира в новом направлении.

Рак

Чем более решительные вы сегодня будете, тем лучше. Особенно, когда это касается изменений вашего привычного образа жизни и выруливания на новые рельсы. Ведь именно с сегодняшнего дня может начаться для вас новый отсчет времени.

Лев

Остро встанет вопрос – где взять деньги. Да, они вам действительно сейчас очень нужны и вы будете находить различные методы и способы, чтобы улучшить свое материальное положение, в том числе активно работая.

Дева

Ничто не испортит вашего приподнятого настроения и радостного ощущения праздника, который длится вечно. Потому что ваша любовь, ваши отношения сейчас переживают именно ту фазу, когда вы понимаете, что жизнь действительно стоит того, чтобы жить.

Весы

Цель, которую вы когда-то себе поставили, наконец сегодня достигается. И неважно, касается ли это производственных дел или личных, но намечается день, когда осознаете, что вы – молодец! Или молодица.

Скорпион

Срочные производственные дела призывают вас к труду и сподвигают выкладываться на все 100%. И вы сегодня будете очень популярными, к вашим мыслям прислушиваются коллеги и все выполняют ваши указания.

Стрелец

Романтическое настроение у вас продолжается, вы готовы всего себя отдать ради любви, ради счастья любить и быть любимыми и того самого невероятного ощущения подъема. И вы можете продолжить празднование.

Козерог

Захочется сломать стереотипы и взбрыкнуть, ибо вы вели слишком праведную жизнь. Поэтому вас потянет в загул, в развлечения, может иногда несколько избыточные, но мы же люди, а не мифические идеальные небожители.

Водолей

Кто-то или что-то будто бы связывает вам руки и не дает двигаться, и вы не можете видеть всю картину в целом, а только разрозненные кусочки. Поэтому сегодня желательно отойти подальше и посмотреть на себя и ситуацию как бы со стороны.

Рыбы

День обещает быть очень мощным, потому что и вы свою силу чувствуете, и вселенная делает все, чтобы создать вам благоприятные обстоятельства для осуществления ваших желаний и планов. Поэтому можете попробовать запланировать что-то действительно грандиозное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.

В целом в этом месяце, по ее словам, Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.

Также в феврале могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.

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