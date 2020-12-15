Гороскоп на 15 декабря по картам Таро: Овнов ждут новые возможности

Во вторник, 15 декабря, Водолеям удастся добиться поставленной цели, Овнов ждут новые возможности, а Ракам советуют следить за деньгами. В то же время, у Львов день будет наполненным романтикой, а Скорпионам лучше отдохнуть и набраться сил.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно дляOBOZREVATEL дала гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 15 декабря.

Овен

Жизнь поставит вас перед непростым выбором, предоставив замечательные возможности для дальнейшего развития и роста. И это будет выбор между хорошим и замечательным, поскольку, что бы вы не выбрали, вас ожидает успех и улучшение вашей жизни.

Телец

Что-то вы сегодня очень критически и решительно настроены, постоянно хотите высказаться по любому поводу. Очевидно, вы и так долго держали все в себе, и теперь настал момент, когда все слова и эмоции требуют выхода.

Близнецы

Вам нужно придумать что-то кардинально новое и мозги начинают усиленно работать, анализировать, сопоставлять, словом, творить. И вам будет очень интересно наблюдать за этим волшебным процессом творчества и креатива.

Рак

Сегодня деньги считайте особенно тщательно. Кстати, это вообще полезная привычка – составлять бюджет, а затем его придерживаться, так вы видите откуда приходят деньги, куда идут, где вы их теряете.

Лев

День будет полон романтического настроения, когда вы находитесь в эйфории и постоянно думаете об одном человеке, мечтаете о встрече. И замечательно, когда чувства взаимны и вы в конце концов договариваетесь о свидании.

Дева

Вы сейчас светлые, активные и наполнены энергией настолько, что готовы зажечь энтузиазмом других. И вокруг вас собираются люди, которые готовы быть рядом и следовать за вами, куда бы вы ни шли, и что бы ни делали.

Весы

Вы для себя решили, что хватит уже сидеть на месте и непонятно чего ждать, надо уже двигаться и чем-то заниматься. И неважно, что это будет, главное, чтобы вы поднялись с дивана и начали что-то делать.

Скорпион

Сейчас вам крайне необходимо просто отдохнуть, причем не активно, а просто лежа на диване и почти не двигаясь. Вот нужно человеку время от времени валяться и ничего не делать, поэтому не ругайте себя за бездействие.

Стрелец

Проведите этот день спокойно, сосредоточившись на себе, на своих эмоциях, мыслях, желаниях. В конце концов, сделайте то, о чем вы давно мечтали, воплощайте какие-то свои давние желания, какими бы странными они вам ни казались.

Козерог

Приходят новые прорывные и гениальные решения, которые способны сделать вашу жизнь более интересной, а кошелек – наполненным. И вы сами будете удивляться, откуда они у вас берутся – новые идеи и хорошие деньги.

Водолей

Чувствуете победителем, ведь вы завоевываете новые высоты и достигаете своих целей. И люди вокруг смотрят на вас и ваши успехи крайне положительно, что придает вам больше сил и даже дерзости.

Рыбы

Находитесь в смешанных чувствах и в сомнениях – как вы сюда попали, а туда вы идете и вообще в каком направлении двигаться. В конце концов, в такой ситуации лучше взять паузу для того, чтобы определить приоритеты и набраться сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломкадала прогноз для Украины по картам Таро на неделю 14-20 декабря. По ее словам, общество будет сосредоточенным на подготовке к праздникам и решении собственных проблем. В то же время, экономика страны продолжит разрушаться.