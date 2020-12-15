Гороскоп на 15 декабря по картам Таро: Овнов ждут новые возможности

Во вторник, 15 декабря, Водолеям удастся добиться поставленной цели, Овнов ждут новые возможности, а Ракам советуют следить за деньгами. В то же время, у Львов день будет наполненным романтикой, а Скорпионам лучше отдохнуть и набраться сил.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 15 декабря.

Овен

Жизнь поставит вас перед непростым выбором, предоставив замечательные возможности для дальнейшего развития и роста. И это будет выбор между хорошим и замечательным, поскольку, что бы вы не выбрали, вас ожидает успех и улучшение вашей жизни.

Телец

Что-то вы сегодня очень критически и решительно настроены, постоянно хотите высказаться по любому поводу. Очевидно, вы и так долго держали все в себе, и теперь настал момент, когда все слова и эмоции требуют выхода.

Близнецы

Вам нужно придумать что-то кардинально новое и мозги начинают усиленно работать, анализировать, сопоставлять, словом, творить. И вам будет очень интересно наблюдать за этим волшебным процессом творчества и креатива.

Рак

Сегодня деньги считайте особенно тщательно. Кстати, это вообще полезная привычка – составлять бюджет, а затем его придерживаться, так вы видите откуда приходят деньги, куда идут, где вы их теряете.

Лев

День будет полон романтического настроения, когда вы находитесь в эйфории и постоянно думаете об одном человеке, мечтаете о встрече. И замечательно, когда чувства взаимны и вы в конце концов договариваетесь о свидании.

Дева

Вы сейчас светлые, активные и наполнены энергией настолько, что готовы зажечь энтузиазмом других. И вокруг вас собираются люди, которые готовы быть рядом и следовать за вами, куда бы вы ни шли, и что бы ни делали.

Весы

Вы для себя решили, что хватит уже сидеть на месте и непонятно чего ждать, надо уже двигаться и чем-то заниматься. И неважно, что это будет, главное, чтобы вы поднялись с дивана и начали что-то делать.

Скорпион

Сейчас вам крайне необходимо просто отдохнуть, причем не активно, а просто лежа на диване и почти не двигаясь. Вот нужно человеку время от времени валяться и ничего не делать, поэтому не ругайте себя за бездействие.

Стрелец

Проведите этот день спокойно, сосредоточившись на себе, на своих эмоциях, мыслях, желаниях. В конце концов, сделайте то, о чем вы давно мечтали, воплощайте какие-то свои давние желания, какими бы странными они вам ни казались.

Козерог

Приходят новые прорывные и гениальные решения, которые способны сделать вашу жизнь более интересной, а кошелек – наполненным. И вы сами будете удивляться, откуда они у вас берутся – новые идеи и хорошие деньги.

Водолей

Чувствуете победителем, ведь вы завоевываете новые высоты и достигаете своих целей. И люди вокруг смотрят на вас и ваши успехи крайне положительно, что придает вам больше сил и даже дерзости.

Рыбы

Находитесь в смешанных чувствах и в сомнениях – как вы сюда попали, а туда вы идете и вообще в каком направлении двигаться. В конце концов, в такой ситуации лучше взять паузу для того, чтобы определить приоритеты и набраться сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломкадала прогноз для Украины по картам Таро на неделю 14-20 декабря. По ее словам, общество будет сосредоточенным на подготовке к праздникам и решении собственных проблем. В то же время, экономика страны продолжит разрушаться.

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