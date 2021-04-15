Гороскоп на 15 апреля: у Стрельцов жизнь заиграет новыми красками

В четверг, 15 апреля, Тельцы будут решать семейные вопросы, Близнецам могут предложить интересный проект, а у Стрельцов жизнь заиграет новыми красками.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 15 апреля.

Овен

Происходит активное общение с очень интересными и вдохновляющими людьми, которым вам бы хотелось подражать. Вы активно обмениваетесь мнениями, идеями, и может даже стремитесь создать что-то общее.

Телец

Личные или семейные интересы сегодня для вас важнее любых дел. И вы посвятите много времени на решение этих вопросов, может даже игнорируя работу. Да и не до работы сейчас, потому что вы не можете больше ни о чем другом думать.

Близнецы

Вам могут предложить очень интересный проект, который потребует определенной смелости и даже авантюризма. Но он призван сделать вас публичными, словом, принесет вам славу и деньги.

Рак

Происходят кардинальные изменения как в вашем мировосприятии, так и в том, что творится вокруг вас. Вы становитесь более логичными, все тщательно просчитываете, анализируете. И понимаете, что такой подход работает гораздо лучше, чем спонтанность.

Лев

Вам будет приятно посвятить время кому-то другому, решению вопросов ваших любимых или близких людей, возможно, даже принеся в жертву собственные интересы. Конечно, такие жертвы не должны быть на постоянной основе, но время от времени так стоит делать.

Дева

Производственная необходимость потребует от вас решительных действий и вы как лев бросаетесь на защиту своего мнения, отстаиваете профессиональные и корпоративные интересы, возможно, защищаете какой-то проект, бизнес-план, презентацию или диссертацию.

Весы

Проведете этот день спокойно. Все будет происходить именно так, как вам нужно, встречи будут содержательными, люди – доброжелательными, работа – продуктивной, настроение – уравновешенным. Чего еще человеку нужно для счастья?!

Скорпион

Вы сталкиваетесь с ситуацией "пан или пропал", вам нужно будет выбрать для себя один из вариантов, сделать на него ставку и, по возможности, не ошибиться, потому что от вашего выбора действительно многое зависит.

Стрелец

Происходит какое-то обновление, приходят интересные осознание, жизнь будто начинает играть новыми красками, в голове проясняется и вы уже видите, что для вас действительно важно, чего вы хотите и какими образом этого достичь.

Козерог

Деньги потребуют внимания – вы их тщательно считаете, распределяете по статьям, анализируете доходы и расходы, планируете прибыль, инвестиции и т.д. Словом, сегодня они у вас будут и вы делаете все, чтобы и в дальнейшем они к вам приходили.

Водолей

Первую половину дня вы будто что-то выжидаете, время тянется невероятно долго, а вот после обеда вам все это может надоесть и вы действуете более решительно, выражаете свое недовольство и всех подгоняете.

Рыбы

Какая-то безвыходная ситуация может несколько испортить вам настроение. И вы не придумаете ничего лучше, чем просто тихо грустить и терпеть неудобства, чем противостоять, бороться или искать выходы, потому что сил на все это сопротивление просто не будет.

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