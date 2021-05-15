Гороскоп на 15-16 мая для всех знаков зодиака

На выходных, 15 и 16 мая, Рыбам придется многое успевать и в чем-то себе отказывать, Скорпионы столкнуться с большой удачей, а Девы проведут дни в одиночестве и тишине. Вместе с тем Козероги посвятят время семье, а Водолеям посоветовали быть осторожными со страхами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 15-16 мая.

Овен

Нехватка денег заставляет вас активизироваться и посвятить работе все свое время, которое ранее был свободным. Кроме того, вы задались вопросом, как быстрее и эффективнее иметь больший доход, чем сейчас.

Телец

Это будут очень семейные выходные, когда вы встречаетесь с родными, вспоминаете прошлое, возможно, видите тех, с кем раньше проводили много времени, своих бывших, друзей детства или юности.

Близнецы

Вашей целеустремленности можно только позавидовать, вы откладываете все посторонние дела, сосредотачиваетесь на своей мечте и направляетесь прямо к ней, несмотря на различные препятствия и отвлекающие факторы.

Рак

Всеми силами стремитесь к чему-то новому, а по большому счету вы готовы начать в своей жизни что-то новое – новые правила, цели, создаете обстоятельства и окружение, которое было бы молодым, активным и прогрессивным.

Лев

Можно уже и отпраздновать что-то, потому что настроение нужно как-то поднимать, душа просит праздника, и возможности у вас есть – бюджет позволяет немного пойти вразнос и потратиться и на хорошую еду, и на интересные впечатления.

Дева

Не захочется никого видеть и вы предпочитаете уединение и тишину, а не встречи даже с самыми родными людьми. Вам нужно установить равновесие в душе и отдохнуть от всех бурь и волнений.

Весы

Вы можете попасть на какие-то соревнования, конкурсы или сами устроить с друзьями или родными веселые игры, где будете конкурировать и соревноваться, и вообще весело проводить время. Только не забудьте о наградах, шуточные или полезные.

Скорпион

Происходят значительные изменения в вашей жизни, но они окажутся гораздо более позитивными, чем вы ожидали. Вам будет просто невероятно везти, хотя вы рассчитывали на более сложный вариант развития событий.

Стрелец

Выходные пройдут очень спокойно и по обычному графиком, когда вы дорабатываете то, что не успели сделать в будни, заботитесь о близких, приводите порядок в доме и находите время на прогулки и маленькие радости.

Козерог

Будет желание все свое время посвятить семье, причем как собственной, так и в широком смысле – родителям, родственникам, даже дальним, роду. И если у вас не было времени или возможности раньше посетить родные места, то именно сейчас – самое время.

Водолей

Фантазия у вас сейчас работает очень хорошо, поэтому вы себе можете внушить как все блага мира, так и какие-то страхи и поверить во все это настолько, что оно начнет сбываться. Поэтому будьте осторожны со страхами, и не берите их близко к сердцу.

Рыбы

Несмотря на выходные, у вас в планах заработать немного денег, поэтому придется четко рассчитывать время и нагрузки, многое успевать и в чем-то себе отказывать ради того, чтобы ваша семья хорошо себя чувствовала.

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